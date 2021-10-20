冷鋒到　喺時候食野味養生暖身菜

天文台預料冷鋒會喺聽日橫過華南沿岸，周末氣溫顯著下降，周末更跌至攝氏20度以下添！天氣又寒又乾燥，係時候食番啲暖身養生菜，強身健體又驅寒，最近就有餐廳帶來暖身野味、養生食療及煲仔菜，讓大家享用美饌之餘，亦能暖身養生。

歐洲野味好強身

秋風起，相信食饕首先諗起嘅必定係野味，暖身又強身，而尖沙咀香港喜來登酒店嘅蠔酒吧就由即日起至10月31日、由Chef Oscar設計了多款全新歐陸野味美饌，用上來自法國Etampes嘅野味，炮製出黃麂柳薄切、野鴨胸配洋葱撻、鹿肉威靈頓、法式獵人凍批及鴨肉清湯等。野鴨胸配洋葱撻用上肉味特別濃且富嚼勁嘅野鴨鴨胸，大廚先用百里香、乾葱、迷迭香、蒜頭及香草等醃過夜至入味，再慢煮45分鐘，伴陳皮、花椒及海藻粉Purée而成嘅柑橘醬汁，辟膻又提鮮。而具健脾補益、強健身體之功效嘅黃麂則炮製成黃麂柳薄切，以肉桂粉、胡椒、少許辣椒粉醃過後用焗爐輕烤，伴紅菜頭及金紅菜頭，賣相精緻，令人食指大動。

時令食材養生宴

中國傳統飲食智慧是不時不食，踏入秋天，「寒來暑往，秋收冬藏」，係時候以溫熱食物滋補調理及保健養生，沙田帝逸酒店逸軒就以節氣保健為概念，由即日至11月21日期間，推出8道菜「廿四節氣秋日養生宴」（4位、8位或12位用）。養生頭盤係山葵葱油海蜇、酒香拖肥黑豚肉、金剛沙脆豆腐及魚籽酥炸日本蠔；還有北海道牛乳燉海參雞湯、黨參紅棗雲耳蒸龍躉球、雪裡紅葱燒花膠伴鵝掌、果木煙熏脆皮妙齡乳鴿、肚杞子浸菜苗、甜梅菜海膽豚肉炒珍珠絲苗及甜品薈萃。沙田乳鴿素仔聞名，而餐廳以先烤後熏嘅烹調方法保留妙齡乳鴿肉汁之餘，還散發陣陣獨特香氣，令人回味。

瓦煲熱住上惹味十足

城中人氣川菜餐廳麻辣燙Chilli Fagara最近亦帶來時令煲仔菜，暖心又暖胃。菜式有三杯雜菌煲、京葱鍋燒豆腐煲、雙冬羊腩煲、啤酒鴨煲、花雕牛尾煲、天府銀絲蟹煲及四川臘腸雞煲。推介坊間少有嘅花雕牛尾煲，牛尾煮得軟腍，配多款鮮蔬包括番茄、紅蘿蔔、獨子蒜及陳10年花雕酒，蔬菜吸引醬汁精華，超級美味。煲仔菜式均用上優質海產及食材香料等炮製而成，以燒熱嘅瓦煲盛載，上菜時再點上底部蠟燭將熱鍋微微溫熱住，可以說秋風再涼，身心都暖笠笠。