又愛又狠　張天賦洪嘉豪預告開騷宣布分手

歌手張天賦（MC）、洪嘉豪為TVB娛樂新聞台節目《StarTalk》任嘉賓，接受主播許文軒專訪，2人大談合作開騷感受，MC笑說：「雖然洪嘉豪都係一個前輩，但今次我哋係以一對朋友合作，因為我哋真係識咗好耐，大家遇到問題嘅時候，唔使就住就住，會即刻講出嚟去面對、解決。」嘉豪則表示今次開騷無分彼此，他說：「今次冇話邊個帶領邊個，唔係各自嘅騷，因為大部分嘅歌曲都係會合唱，大家會Crossover，係我哋一齊嘅騷。」

2人原來相識於微時，嘉豪說：「我哋係因為一個蘭桂坊酒吧騷而認識，第一眼見到佢，覺得佢係一個死𡃁仔，因為咁多個樂手當中佢年紀最細，好似個細佬咁，好記得佢戴Cap帽。」嘉豪繽大爆MC經常有借無還，他説：「佢成日借我啲嘢唔還，有筆、化妝品等，所以我有時會問佢有啲咩嘢唔要送畀我，好似之前有條褲佢唔要畀我，我都有出鏡着過，我咪當攞番佢啲便宜！」而MC說：「初初見到嘉豪嘅時候，第一印象唔係咁好，覺得有啲串，後尾熟咗先發覺佢係咁樣同人相處。依家識耐咗，佢仲會不停咁試我底線，成日講一啲嘢嚟挑釁我，激到我差唔多想爆嘅時候，又氹番我，之後又繼續煩住我！真係好討厭！不過見佢彈鋼琴同好認真造音樂嘅時候，都好吸引！」

談到被網民打造成「賦豪CP」，二人一臉無奈，MC說：「我哋太Friend，所以平時喺公司同佢都幾親密，攬頭攬頸係好正常，點知有一次我熊抱佢兼聞佢件衫，畀公司同事影到仲放咗上網就瘋傳，就搞成咁，無啦啦撮合我哋！」嘉豪笑說：「我哋識咗七年！(有冇七年之癢？）有！所以係要有個了結！我哋有講過開騷時要宣布分手！」