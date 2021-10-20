范振鋒李思欣夫妻檔做校監　教人做KOL吸金

范振鋒和李思欣年前以「夫妻檔」開直播帶貨，二人經歷沮喪期，後經多次實戰翻身，開LIVE狂賺逾百萬，下個月他們更變身「校監」，與網紅ViVi搞學校，培育一班全面KOL。

藝人范振鋒（阿范）與太太李思欣近年除了做幕前工作、DJ、主持外，由於疫情關係，他們於電台、社交平台都分別有做帶貨直播。之前機緣巧合下，認識到網紅ViVi，更合作做電台及ViVi網上平台的CROSSOVER直播，「戰績」相當彪炳，做了幾場帶貨，已有過百營業額。

已做了3年多網紅的ViVi，非常受歡迎，每個月她都會於社交平台做直播16至20場，由於客路甚廣，通常都可達百萬甚至千萬的營業額。下月她會跟阿范、思欣開班搞KOL學校「SOKOL」(School of KOL)，傳授最新的零售概念，課堂亦與其他KOL純粹分析有分別，由初步教學、小班培訓，再帶領學員實踐做一個真正全面的KOL。

而阿范、思欣更以「校監」身份為學員考試，通過考驗，再給他們實用又寶貴的意見。至於身為校長兼導師的ViVi受訪時謂：「我哋會幫學生開設平台，幫佢哋設計埋BANNER，教佢哋建立形象、銷售技巧、搜羅優質產品、介紹貨源畀佢哋，做直播時點帶動氣氛等。」阿范表示：「1年前我同老婆都開始做帶貨，自己同電台都有做，但認識ViVi後，我哋就睇佢做直播，然後大家一拍即合，開咗幾次直播賣護膚品、眼鏡、手袋等，一路做已經有好多朋友私下Whatsapp我哋『搭單』買嘢，佢真係好受歡迎，我哋第1次合作已有6位數字收入。」

而思欣亦謂：「ViVi喺KOL界真係數一數二，上年疫情關係，我哋嘅JOB已經接近零，好彩通過藝人同KOL合作，點知原來都Work喎！其實平時藝人開LIVE可能多人睇，但未必會多人幫襯，因為好多人以為係純廣告，但反而KOL開直播會多啲人買，所以合作做就可以有雙贏效果。」

除了電台定期做播帶貨外，阿范與思欣都曾多次以「夫妻檔」帶貨，包括食物、寵物用品及手袋等，思欣謂：「之前都有基本認識，但其實同ViVi合作後，好多跟單、跟貨同客務服務先係最複雜，成個團隊成幾十人，一啲都唔簡單。」問到做KOL跟主持有甚麼分別時，阿范謂：「好唔同，做KOL畀到人一份親切感，大家距離係好近，一路睇一路係有互動，同埋藝人做KOL要放低身段，有次個女客人想幫老公買眼鏡，叫我試副女裝，試完後佢覺得原來男人戴都好睇，結果佢買咗兩副。」思欣表示做KOL要當客人如朋友、姊妹般，大家於網上互動、好Friendly！自己對貨品都要好熟悉，啲客問起可以即時答到，唔可以一頭霧水。」他們又表示：「我哋個身份有啲似做Marketing，會同啲客Deal價錢，依家屋企同公司好多唔同類型嘅貨，好似凍肉、護膚品、香薰等，全部我哋都會試吓先介紹。」

李思欣髮型:O.H.Hair Salon