志田友美　No.1美腿女英雄

相信唔少人都鍾意睇幪面超人同戰隊系列特攝劇集，以往呢啲劇集都充滿剛陽味，但係近年愈來愈多女英雄角色出現，當中有唔少仲係極品索女，好似志田友美就係其中一位喇！

又幼又修長

人生可以有好多選擇，唔使成日局限自己於一個範圍當中，睇寫真亦係一樣，巨乳妹雖然好睇，但係美尻同美腿同樣吸引。提到美腿，被譽為美腿女王嘅岩崎名美最近隆重復出拍寫真，大家又可以感受到其美腿嘅魅力喇！不過除咗名美之外，寫真界仲有另一位以美腿稱霸嘅美人兒，佢就係志田友美。

今年24歲嘅友美氣質秀麗嫵媚，而且雙眼電力十足，令人一見難忘，左邊眼眉近眉心位置仲有粒痣，更令人對佢加深印象。雖然上圍唔屬於巨乳級別，但係身材纖巧肌膚又白滑，吸引力強，更重要嘅係擁有一對又幼又修長嘅美腿，更獲封為「偶像No.1美腿」，睇嚟美腿女王岩崎名美有對手喇！

演技出色

友美喺2008年參加第16屆「Pichi Lemon拔選大賽」奪得冠軍，之後成為時尚雜誌《Pichi Lemon》嘅專屬模特兒，更創下登上雜誌封面28次嘅紀錄。同時佢亦係一位樂壇偶像，2012年加入美少女組合「夢見青春期」，直至2019年從組合畢業。

另外，佢喺影視界亦發展順利，拍過唔少劇集，包括《三角戀》、《刑事7人》等，不過講到令人印象深刻嘅作品，就係特攝劇集，2013年演出《幪面超人鎧武》，當中阿妹扮演巫女已備受注目，後來演出另一特攝劇集《鐵神Gan Riser》，扮演女英雄角色石神櫻花，更係入木三分，最近友美更喺「鐵神Gan Riser總選舉」中，憑角色奪得人物部門第一名添，恭喜晒！

志田友美工作多多，除咗做模特兒，近期亦頻頻拍寫真，想知道有關佢嘅最新消息，可以多啲Click入佢嘅社交網，當然唔少得欣賞阿妹嘅性感寫真照啦！

Profile

年齡：24歲

身高：5呎3吋

三圍：32B-22-33