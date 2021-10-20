黎耀祥相隔20年再演豬八戒　因乜事肯出山？

視帝黎耀祥（祥仔）現正身在內地工作，頻頻接商演及拍劇，之前他於內地接拍電影《大夢西遊之五行山》，相隔20多年後再演「豬八戒」一角，依然維肖維妙。祥仔曾多次表示因為年紀大，不考慮演「豬八戒」，因為拍《西遊記》不論化妝或是動作方面，都需要很大精力，不過今次能令他再次「出山」，有關方面當然誠意十足，令他難以拒絕。

祥仔接受東網訪問時，指此部是網絡大電影，於兩個月前於橫店拍畢：「本身導演好鍾意《西遊記》豬八戒，係情意結，佢邀請我再演呢個角色，題材係以孫悟空為主，但有埋豬八戒就絕對係集體回憶。」由於是電影，拍攝時間沒拍電視劇般長，而且祥仔是視帝級，故劇組方面都特別對他厚待，以誠意打動他出演。問到酬勞是否有誠意？祥仔說：「價錢當然係好好！佢哋都好認真，導演同製作組本身喺北京，佢哋專登嚟廣州見我，當時廣州開始有疫情，劇組驚我入唔到橫店拍攝，早兩星期就安排機票及酒店畀我去杭州，之後再經杭州到橫店，第2日又有特技工作人員幫我造型，依家化妝同造型都好嚴謹，個妝每次都要化兩個幾鐘，佢哋咁好，我都冇辦法推，幸好拍攝都唔係太辛苦，可以接受，咁多年後再演都有感覺，係一個回憶同懷念。」