女Coser腹肌大戰貝殼比堅尼

八舊腹肌定係貝殼比堅尼性感啲？原來兩樣都可以好性感㗎！事關前者嚟自日本一位人氣女Coser，健美身形加上迷人樣貌，性感無比；後者不但露肉度極高，更由一位網紅親身示範，瞬即成為網絡熱話。

唔會刮肉

日本有唔少性感女網紅，其中就有呢位「Mkanon」（モリカノン）。今年20歲嘅佢，樣靚身材正，經常喺社交平台分享福利照，早前一張貝殼比堅尼相，更係成為網絡熱話，原因係貝殼僅僅遮住身上三點，勁性感誘人！

不過呢套比堅尼嘅背後原來同捐款賑災有關，話說喺8月颱風「盧碧」吹襲日本，災後唔少地方發起聯合賑災活動，透過網絡呼籲日本市民將「故鄉納稅」嘅稅款，選擇捐畀全日本任何一個行政區，以作為賑災之用，而收到捐款嘅行政區，便會寄回當地設計嘅特色紀念品，而呢套貝殼比堅尼正係青森縣陸奧市嘅紀念品。之所以會設計呢套比堅尼，皆因當地盛產帆立貝，而製作時則會選擇12cm以上貝殼並進行打磨，故此着上身後唔會刮肉，仲話好舒服添！

八舊腹肌女Coser

巨乳Cosplayer有唔少，只係日本有位女Coser以八舊腹肌而聞名，唔知大家又見過未呢？佢就係既有肌肉又有美乳，兼且仲有美貌嘅桃兔桃。喺日本Cosplay界擁有相當高人氣嘅佢，憑住迷人樣貌，扮演美少女動漫角色相當維肖維妙，而以中性打扮Cosplay男角色同樣入型入格，加埋佢嗰八舊腹肌及健美身形，更係完美無瑕，難怪被稱為「奇迹的2.5次元肉體」。

事實上，桃兔桃唔單止係女Coser，喺2019年日本健美比賽「BEST BODY JAPAN」奪得第4名嘅佢，其實亦係一位健身模特兒，更喺上年12月推出過寫真集添，難怪人氣咁高啦！

性愛機械人唔實際

隨住情趣娃娃愈嚟愈像真，有人認為如果加入人工智能，甚至有機會取代成人產業工作者。不過今年22歲，於上年出道嘅美國脫星Jamie Jett卻唔認同，反而覺得更高質嘅VR技術，加上嘅高智能情趣玩具，更具發展潛力。

佢接受訪問時表示，具智能嘅性愛機械人貌似好吸引，但其實有3個弊端，第一就係重量太重，根本冇辦法任意玩弄；第二係既有人性又要夠輕嘅話，必然價值不菲，根本冇可能普及起嚟；第三就係相信冇人願意喺朋友嚟屋企時，將性愛機械人擺喺度畀人睇。Jamie Jett認為VR技術配合高科技情玩具反而大有可為，因使用方便又有投入感，更可根據虛擬影像中嘅男女進行變化，玩樂度相當高。