借狗招親？菊梓喬拍片搣蕉皮　賣萌求愛

「星夢一姐」菊梓喬（Hana）同型男吳卓羲嘅緋聞曇花一現，家陣恨拍拖又冇拖拍嘅佢，惟有一邊整佢嘅「零罪惡感嘅Tiramisu」，一邊開出擇偶條件，仲話佢呢個Tiramisu食幾多都唔驚，最好係同屋企人一人一舊，如果有男朋友就成個塞畀佢食，又無啦啦咁話：「阿花冇男朋友呀，可唔可以求介紹呀，可唔可以介紹啲男朋友畀阿花識呀？阿花仲係黃花閨女嚟。」

原來佢口中嘅阿花，就係佢身邊嗰隻不停吠嘅狗狗，佢又補充話：「記住如果有好嘅男仔，4歲以上嘅狗仔，其實貓仔我覺得都ok，大家都可以做個朋友，可以同我個「女」約見吓，我個女除咗倀雞少少，吠得大聲咗少少，其實係冇乜缺點嘅，佢係個非常可愛嘅BB。」好多網民就話聽阿花嘅吠聲，似乎正抗議主人老屈佢春心動，又有網民估其實係單身Hana想網上求愛，但又唔好意思，惟有借阿花過橋，仲有人笑阿花物似主人形都係盛女一族。

單望條片都感到Hana係好女仔，除咗識整用即食麥片、低脂兼無糖乳酪、可可粉、香蕉整健康甜品外，尤其見佢搣蕉皮都可以咁萌，切香蕉時又咁溫柔，就知佢係個可愛女人，搵到佢做女朋友，真係大把口福好。其實佢除咗手藝好，仲好有姿色，早前佢就着咗條開胸裙出嚟影靚相，平時目測身材平平無奇嘅佢，多得佢嗰條罅，先發覺原來佢都幾有料，絕對唔係「飛機場小姐」嚟嘅。