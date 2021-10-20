賭命夫妻︱有錢夫妻豪宅曝光　Luna因浴缸太高唔敢沖涼

ViuTV節目《賭命夫妻》今晚（20日）播出的一集，5對素人夫婦以塔羅牌占卜，人妻Teris趁機「投訴」老公Dennis不解溫柔，經常「食住」自己，永遠道理只在他那邊，講到淚灑當場，Dennis大感無奈，曾一度想據理力爭，未知是否對着鏡頭關係，最終都選擇退讓，氹番老婆，和氣收場。

攝製隊繼而到訪另一對小夫妻阿匡及Luna的豪宅，巨型廚房、大廳大房再加泳池盡入眼簾，惹人妒忌更獲封為「有錢人」，阿匡大爆老婆「成日唔沖涼」，搞到Luna靦覥解釋原來浴缸太高，令她經常擔心會跣倒。不愛駕駛的Luna又終於肯為至愛「下海」，親自載老公由尖沙咀往葵涌區，期間雖有驚險，但已令阿匡冧爆！

攝製隊安排夫婦們玩遊戲贏獎金，Sam與Maegi老夫老妻，當被問到性生活指數時，二人齊答「30」，又指寧願相處只似朋友，亦想保留私人空間。而浩然與Rebehak被問到想誰先離開人世，Rebehak大方透露：「大家講明如果女方死先，男方要『守寡』1年，我知佢鍾意外籍女生，都可以畀機會佢展開第二人生。」相當豁達。