【是日通勝】（一點居士）

辛丑年九月十六壬寅金定日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、晚上7時至9時

凶時：下午1時至3時、下午3時至5時

宜：動土、結網、治喪

忌：祭祀、開渠、修井

幸運方向：坐南向北

幸運數字：2、3、6、7

幸運顏色：紫

【星座運程】

今日幸運星：雙魚座

白羊座

盡早讓自己遠離負能量，勿為小事自怨自艾。

金牛座

有錯就要認！別試圖挑戰另一半的容忍極限。

雙子座

節約有成效，財務有改善，但開源仍需努力。

巨蟹座

對辦公室政治感到厭倦，因而萌生轉工念頭。

獅子座

覺得另一半很煩，想一個人靜靜卻事與願違。

處女座

人緣一般，覺得自己被別人排擠，心情沮喪。

天秤座

謀事要敢於作決定，畏首畏尾只會一事無成。

天蠍座

事業運不錯，懂得知己知彼，可望百戰百勝！

人馬座

因處事經驗不足而吃虧，用墨綠色對你有利。

山羊座

朋友有難當然要幫，但牽涉錢銀要量力而為。

水瓶座

知人口面不知心，帶眼識人才可遠離爛桃花。

雙魚座

財運上升，做好理財計劃，將可獲意外之財。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）馬 遇貴人

（跌）蛇 小人多

鼠

桃花旺，單身者有機會遇上合眼緣對象。

牛

事業運上升，不要錯過大展拳腳的時機。

虎

精力充沛，工作再忙碌也能夠處之泰然。

兔

理財眼光獨到，貴人運強，可大賺一筆。

龍

運勢佳，人氣升，遇到麻煩也不慌不忙。

蛇

情緒不穩，受外力干擾，提防小人來犯。

馬

運氣好到極，遇上困難總會有貴人助你。

羊

財運不錯，但錢不能亂花，要量入為出。

猴

是日沖煞，內心感壓抑，做事提不起勁。

雞

事業特別旺，不論身心都處於極佳狀態。

狗

腦筋靈活，做事爽快，與人競爭佔先機。

豬

春風滿面，人氣上升，易得到同事信賴。

【暢所欲玄】（命理堪輿顧問馬汗辰）

術數界是百花齊放嗎？

前輩紫微楊先生，曾經批評香港滿街都是師傅，而一些著名大師的理論，更是令人嗤之以鼻。香港是一個彈丸之地，可是按照比例來計算的話，所謂的算命師傅確實是有點偏多，而且大多數是大同小異的學說，只要翻開他們的書籍來看看就會知道，例如當前的生肖運程書，每本的內容都是差別不大。所以現在的狀況只是人數多，並不是百花齊放。希望大家千萬不要看到別人拿着羅盤，就以為他是風水師。

有時候我覺得香港人很可愛，有的人很單純，單純得別人說甚麼，他就信甚麽；有的人帶着很重的疑心，別人說甚麼，他都不信。前者多數是學習命理的人；後者是不相信命理的人。

對於學習命理的人，我希望你們要依法不依人。不要輕易被所謂的‘名師’誤導，多讀不同派別的書籍。例如，有些派別專門是靠各種神煞來算命，而有的派別是單以陰陽五行的理論來論命，兩者的分別是很大的！可惜的是，目前是神煞派當道，這脫離了與中醫學的互相結合。

對於不相信命理的人，我希望你們多讀《黃帝內經》。第一，爲了個人健康着想；第二，感受一下五行的厲害之處。而真正的命理學，與中醫的理論息息相關。如果你是認同中醫的理論，那麼，你就不應該排斥正宗的命理學。