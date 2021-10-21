《哥哥》贏家名單曝光！張智霖陳小春飛新疆開工

內地熱播節目《披荊斬棘的哥哥》即將迎來第5次公演，話題愈炒愈熱。近日有內地網民發現節目錄播早已結終，盛傳成為終極贏家的8位哥哥，包括「大灣仔」陳小春及張智霖等成團後，將以男團身份緊接演出綜藝節目，齊齊飛往新疆烏魯木齊「體驗人生」。

8位哥哥成團後，首個工作便是拍攝《哥哥的滾燙人生》，據悉節目名稱其實就是《披》節目的原名，感覺親切。節目目前已低調開拍，預算下月底安排在湖南衞視周五上線，製作則交由《妻子的浪漫旅行》首季製作團隊負責，黃金檔期加精英團隊，令人相當期待。而節目內哥哥們將被分為不同小隊，展開為期3日2夜的職業體驗，用6場「滾燙人生live」向凡人英雄們致敬。

8位「終極哥哥」的名單眾說紛紜，不過最先抵達節目拍攝點烏魯木齊，開始接受任務的陳小春疑似解開「謎團」！近日有製作人轉發小春身在當地消防救援支隊開live的片段，更tag了小春、張智霖（Chilam）、李承鉉、張晉、白舉綱、李響、張淇及高瀚宇的名字，估計成團名單確已落實，而小春接任的職場體驗，亦大有可能與消防有關。

最受觀眾歡迎的「大灣區五人組」最終僅得小春與Chilam留低，而本月16日飛抵烏魯木齊後，Chilam曾公開與小春的合照並留言：「前天廣州，昨天上海，今天烏魯木齊」，隨即引起網絡瘋傳，未知是否因早已簽定合約協議關係，隨後他「醒覺」急忙將照片刪走。另外，有網民發現高瀚宇17日現身機場，出發跟大隊會合，而張晉日前飛抵烏魯木齊後，則低調準備參與拍攝。