【獨家】林穎彤媽咪被爆「叫鴨」　遭恐嚇報警

現年29歲的無綫小花林穎彤（Bella）身世坎坷，直至近年事業有所起色，生活才得以改善。豈料，Bella母親被爆有「叫鴨」癖好，爆料人更提供疑是林母的短訊截圖，內容露骨。就截圖所顯示，林母似與對方討價還價，當中有人表示：「我有幾個帥仔，好靚仔二小時X二次X一次都係一千公價，我食鴨多過你食飯呀，傻仔，千五都唔得呀！」並主動上載6張與3男伴攬攬錫錫照片，再表示：「3小時才收二千，香港我有3個，分別是20歲、22歲同24歲，房租我畀的。」

東網就此事向Bella求證，她說：「我了解咩事先。（相中人係咪你媽咪？）我要睇清楚先，畀啲時間等我同媽咪講吓。」未幾，她以短訊回覆，指對方是媽咪一個朋友，得知她與母親的關係後突變，聲稱欠下銀行卡數，要求林母在金錢及生活上支持，當林母拒絕後，對方開始以電話、訊息騷擾母親，她說：「態度惡劣，仲作出言語恐嚇要挾，讓我家無寧日。」

冇干涉媽媽私生活

Bella透露母親飽受情緒病及抑鬱症困擾，含辛茹苦獨力養育她和姊姊，長期承受沉重壓力：「我只希望能盡孝道，令佢生活無憂，係我做娛樂圈，唔係我媽咪做娛樂圈，唔希望我工作同身份，會為家人帶來不便同困擾，如果我唔係藝人，對方未必會如此找我媽咪麻煩。」由於事態嚴重，有消息指林母前晚已報案，據知案件列作求警協助。對於林母與不同年輕男伴的親密照片，Bella未有正面回答，只謂：「媽媽有佢識朋友嘅自由，我一向冇干涉佢嘅私生活，但無論如何，如果有人用任何理由威脅，我都唔想啞忍。」

另外，Bella昨日（20日）如常離開公屋寓所往工作，承認母親已就事件報警，而她接受訪問時表現堅強，淡定地說：「因為都係一啲嚴重啲嘅事，報咗警就唔可以喺度講喇！不過我都有同公司講。」問到母親可有受事件困擾？她表示會和胞姐盡孝道陪媽咪：「睇住佢囉！有咩嘢事，我哋都喺佢身邊嘅！（安慰佢？）我係佢個女嚟㗎嘛！」

坎坷童年瞓街行乞

童星出身的Bella，早在1歲時，父親因外遇而拋妻棄女，剩下她與媽媽、家姐相依為命，不但曾因冇錢交租被逼遷瞓街，甚至一度在葵芳天橋行乞，幸好當時成功申請綜援逐步改善生活，及後更苦盡甘來，她於10歲時憑與馮寶寶合作的亞視劇集《萬家燈火》一夜成名，之後亦不介意分享童年經歷，獲節目邀請與鮑起靜重遊行乞舊地，場面令人動容。

長大後，Bella於無綫與電台合辦的選秀比賽《打出十人巷》勝出並簽約無綫，繼而主持《安樂蝸》成功入屋，並憑劇集《城寨英雄》「鑫鑫」一角人氣急升，近年則加盟星夢娛樂做歌手，歌、視雙線發展。