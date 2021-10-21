193彈8句都出事？ERROR開騷甩嘴機器故障乜都齊

「宇宙天團」ERROR、鄭欣宜、陳凱詠（Jace）及岑寧兒，在九展參與《Chill Club》音樂會，身穿紅裙的欣宜打頭陣現身，之後Dee出場，出道3年的他首次solo表演，唱完《相依為命》後笑言：「都唔失禮呀可？花姐唔畀我出Solo，你哋識做啦。」之後保錡唱出《海闊天空》，他謂：「首歌代表到我人生，追夢過程有失敗，但只要堅持一定會做到，希望可以喺音樂旅途愈走愈遠，同埋想同大家講聲多謝，你哋冇放棄過我。」之後就首次在台上邊彈結他邊唱歌，但卻發生機器故障，要轉用其他結他與岑寧兒合唱《Shallow》。

之後肥仔唱出《特務肥姜》，193出場代替姜濤合唱，還笑言：「我堪稱係ERROR嘅姜濤。」之後播出姜濤的片段話今次來不到，並清唱幾句，肥仔及193即抵死笑指姜濤唱得差，但他們合唱《睡到3點》時卻各自出現甩嘴情況，193即認衰甩嘴。之後193邊彈琴邊唱《我的快樂時代》，一開始即「打定底」謂打籃球整傷手指，如果彈得差只是關受傷事，彈琴期間又兩度嘆氣，之後首次獻唱新歌《再見Puppy Love》。

接着到Jace出場，但跳唱《天生二品》卻發生「甩裙意外」，短裙突然鬆脫，三度整條裙都唔掂，Dancer幫她整都唔掂，她惟有成首歌邊撳住裙頭邊唱歌，十分專業，獲全場歡呼！唱完她繼續整條裙，表示：「再係咁成條裙會……大家畀啲耐性、鼓勵我。」此時Dee攞住件外套出場，執生幫她拖延時間，讓Dancer幫她用外套遮住條裙，之後終於可以再表演，二人跳唱《Sugar in The Marmalade》。接着肥仔及欣宜表演《Trouble Maker》跳辣身舞，全場尖叫，最後眾人出場齊齊合唱《All We Have Is Now》。

ERROR騷後接受訪問，肥仔覺得很好玩，但193就坦言不太滿意表現：「新歌甩咗，同肥仔唱嗰首又甩咗，好少緊張，唱《我的快樂時代》時仲手震，頭先彈琴又因為打籃球受傷，搞到手指腫咗。（你本身淨係彈半首？）淨係彈8句。」隨後笑言叫記者寫他本身彈全首，但因手指腫所以改彈8句，肥仔即笑他心虛。保錡就發生結他機器故障，他表示平時練習得多就冇事。

而講到Dee英雄救美幫陳凱詠（Jace）解圍「甩裙意外」，他笑言：「基本啦，如果換轉我有事佢都會救我，但其他兄弟就唔會啦，只會踩多兩腳。當刻都戥Jace好擔心，佢排得好好，好可惜佢跳唔到，好彩之後跳得番。」

至於講到193之前做節目期間突然爆喊，因為與Dee姐（陳海寧）分手，他即澄清不關事，自己亦沒與對方拍拖，故沒有分手：「我哋一直都係朋友，絕對冇拍過拖。」他又解釋爆喊是因為每次唱到《我的快樂時代》都會喊，笑言今次音樂會就用嘆氣聲扮喊。