193彈8句都出事？ERROR開騷甩嘴機器故障乜都齊

「宇宙天團」ERROR、鄭欣宜、陳凱詠(Jace)及岑寧兒,在九展參與《Chill Club》音樂會,身穿紅裙的欣宜打頭陣現身,之後Dee出場,出道3年的他首次solo表演,唱完《相依為命》後笑言:「都唔失禮呀可?花姐唔畀我出Solo,你哋識做啦。」之後保錡唱出《海闊天空》,他謂:「首歌代表到我人生,追夢過程有失敗,但只要堅持一定會做到,希望可以喺音樂旅途愈走愈遠,同埋想同大家講聲多謝,你哋冇放棄過我。」之後就首次在台上邊彈結他邊唱歌,但卻發生機器故障,要轉用其他結他與岑寧兒合唱《Shallow》。

之後肥仔唱出《特務肥姜》,193出場代替姜濤合唱,還笑言:「我堪稱係ERROR嘅姜濤。」之後播出姜濤的片段話今次來不到,並清唱幾句,肥仔及193即抵死笑指姜濤唱得差,但他們合唱《睡到3點》時卻各自出現甩嘴情況,193即認衰甩嘴。之後193邊彈琴邊唱《我的快樂時代》,一開始即「打定底」謂打籃球整傷手指,如果彈得差只是關受傷事,彈琴期間又兩度嘆氣,之後首次獻唱新歌《再見Puppy Love》。

接着到Jace出場,但跳唱《天生二品》卻發生「甩裙意外」,短裙突然鬆脫,三度整條裙都唔掂,Dancer幫她整都唔掂,她惟有成首歌邊撳住裙頭邊唱歌,十分專業,獲全場歡呼!唱完她繼續整條裙,表示:「再係咁成條裙會……大家畀啲耐性、鼓勵我。」此時Dee攞住件外套出場,執生幫她拖延時間,讓Dancer幫她用外套遮住條裙,之後終於可以再表演,二人跳唱《Sugar in The Marmalade》。接着肥仔及欣宜表演《Trouble Maker》跳辣身舞,全場尖叫,最後眾人出場齊齊合唱《All We Have Is Now》。

ERROR騷後接受訪問,肥仔覺得很好玩,但193就坦言不太滿意表現:「新歌甩咗,同肥仔唱嗰首又甩咗,好少緊張,唱《我的快樂時代》時仲手震,頭先彈琴又因為打籃球受傷,搞到手指腫咗。(你本身淨係彈半首?)淨係彈8句。」隨後笑言叫記者寫他本身彈全首,但因手指腫所以改彈8句,肥仔即笑他心虛。保錡就發生結他機器故障,他表示平時練習得多就冇事。

而講到Dee英雄救美幫陳凱詠(Jace)解圍「甩裙意外」,他笑言:「基本啦,如果換轉我有事佢都會救我,但其他兄弟就唔會啦,只會踩多兩腳。當刻都戥Jace好擔心,佢排得好好,好可惜佢跳唔到,好彩之後跳得番。」

至於講到193之前做節目期間突然爆喊,因為與Dee姐(陳海寧)分手,他即澄清不關事,自己亦沒與對方拍拖,故沒有分手:「我哋一直都係朋友,絕對冇拍過拖。」他又解釋爆喊是因為每次唱到《我的快樂時代》都會喊,笑言今次音樂會就用嘆氣聲扮喊。