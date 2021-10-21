楊明不小心駕駛案　兩項控罪維持原判敗訴

藝人楊明去年8月在山頂馬己仙峽道發生交通意外，被控「拒絕提供血液樣本作酒精測試」、「不小心駕駛」及「車窗玻璃光度不足」3項罪名，案件今日（21日）在東區裁判法院作出裁決。楊明9時由女友莊思明陪同下，乘坐白色保母車抵達法院，身穿黑色西裝的他神情肅穆，見傳媒守候拍照亦有揮手示意，隨即步入法院。案件於9時30分開庭。

今年3月楊明出庭應訊，「拒絕提供血液樣本作酒精測試」的罪名獲判不成立，但他早前已承認其餘2罪，裁判官判他需要還押等候背景報告。之後辯方律師指因當初向楊明提供法律意見時，令對方以為不會被還押及判監，故推翻2罪的認罪答辯，並且因提供了不恰當的法律意見，待楊明推翻答辯後，亦不會再代表楊明，法庭批准推翻認罪。

楊明在庭上等候期間神情顯得疲憊，更緊張得不停搓手、玩手指。裁判官隨後宣判他所犯的「不小心駕駛」及「車窗玻璃光度不足」兩項控罪維持原判敗訴，並指雙方認為有需要可以交予更高法院處理，又批准雙方律師退庭15分鐘檢視法律文件。楊明聞言對結果顯得相當失望，更拉低口罩唞大氣，之後隨律師到會議室商討。

案件編號：ESCC2365/2020