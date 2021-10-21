香港第一人︱吳啟明今晚開虛擬演唱會　全球同步播放

在神劇《大時代》中飾演「丁蟹」四子之一「丁旺蟹」的吳啟明，近年以隱世廚神姿態經營網店，同時被網民封為「被演戲耽誤的歌手」！因他把台灣歌手盧廣仲的《刻在我心底的名字》及英國歌手Richard Sanderson的名曲《Reality》以crossover方式翻唱並發布短片，官方平台錄得觀看次數超過110萬，被網民盛讚歌藝超卓，旋即成為人氣強勁的網絡歌手。他更獲全球著名、由區塊鏈驅動的虛擬世界平台Decentraland邀請，在今晚（21日）合辦虛擬演唱會（virtual concert），屆時有數十個國家包括中國、美國、英國、泰國、韓國、日本、加拿大、法國及西班牙等同步播放。

吳啟明成為本港首位非主流唱作歌手開虛擬演唱會，更是本港以個人歌手身份開虛擬演唱會的第一人。在今晚獻唱9首歌的他，更獲大會為他發行30萬美元（約港幣233萬元）的NFT（非同質化代幣）兼可穿戴的產品，包括刻有其簽名的眼鏡、帽、波鞋及衞衣等。

是次演唱會，是1BOX及Decentraland舉辦的首屆「元宇宙音樂節」的其中一部分，音樂節邀請超過80位知名藝術家參加，包括Deadmau5、Paris Hilton及Alison Wonderland 等全球知名音樂人。