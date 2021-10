惠康、Market Place快閃優惠　Häagen-Dazs雪糕杯$100任選5杯

惠康及Market Place by Jasons即日起推出Häagen-Dazs雪糕杯快閃優惠,記得唔好錯過!

【特約報道】由10月21日起至10月24日,惠康超級市場及Market Place by Jasons將推出Häagen-Dazs雪糕杯(95-100毫升)一連4日快閃優惠,於惠康超級市場、Market Place by Jasons、Market Place、3hreesixty、Oliver's The Delicatessen及Jasons ichiba,即可以快閃優惠價$100 購買5杯雪糕杯(95-100毫升),yuu會員更可以$15追加購買第6杯。

是次優惠共有9款產品可供選擇,每款都相當吸引,包括3款全新的扭紋脆脆系列,朱古力士多啤梨雪糕杯、朱古力雲呢拿雪糕杯及朱古力抹茶雪糕杯(95毫升),「朱古力雲呢嗱雪糕」,經典雲呢嗱口味製成的綿滑雪糕散發細緻香氣,旋轉拌入濃厚朱古力軟心醬及薄脆朱古力碎, 再配搭鬆脆曲奇碎,每一口呈現雙重味道、多重口感的至臻享受。「朱古力抹茶雪糕」,嚴選日本抹茶所製成的綿滑雪糕濃郁回甘,旋轉拌入濃厚朱古力軟心醬及薄脆朱古力碎,再配搭鬆脆曲奇碎,締造多重口感。至於「朱古力士多啤梨雪糕」,以甜美士多啤梨製作的綿滑雪糕啖啖清新,旋轉拌入濃厚朱古力軟心醬及薄脆朱古力碎,每一口呈現清新、香濃雙重味道。

其他大熱產品如夏威夷果仁雪糕杯、比利時朱古力雪糕杯及抹茶雪糕杯(100毫升)等都可供選擇,一眾Häagen-Dazs雪糕控,千萬不要錯過這個快閃優惠,把握機會買回家慢慢享受吧!