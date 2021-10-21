經典羽翼聯名　再度回歸！

相信唔少「鞋頭」對adidas翅膀鞋都不感陌生，只要看到鞋側有羽翼裝飾設計，就會知道是出自洛杉磯設計師Jeremy Scott之手。兩大潮流單位的第一次合作可追溯至2003年，當時推出的限量100對「羽翼美金鞋」－Forum Money Wings 1.0，不但大膽顛覆了Forum鞋款的標誌性設計，更在潮界掀起熱話。隨後幾年雙方繼續合作推出大膽創新的鞋款，例如鞋舌上添加毛公仔的JS Poodle與JS Bear經典鞋款，直至2015年合作才停下來，讓粉絲大感可惜。幸好這個無敵組合今年秋季再度回歸，更帶來全的2021 JS Money Wings球鞋，大家終於可以再一次穿上有翼的美金鞋，過一過富豪癮了！

其實高筒版的2021 JS Money Wings早於8月已搶先上架，但到今個月雙方再加推低筒款，整體設計依然是跟足Forum的輪廓，鞋身印滿100美元的人造鈔票，與1984年推出的初代Forum鞋款標價一樣，完全是向經典Forum鞋款致敬。加上鞋側的標誌性羽翼裝飾，穿上後必能搶Fo兼潮爆街頭。