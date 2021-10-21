萬聖節Trick or Treat　小朋友搶住食

平日父母總會限制小朋友不能吃太多糖果或朱古力等甜食，不過來到萬聖節，小朋友大條道理玩Trick or Treat，大人們大可趁機入貨，揀選主題造型的糖果或朱古力，又或是造型搞鬼可愛的曲奇等，讓一家大小感受節日氣氛之餘，小朋友又可放肆一天，大飽口福。

搞鬼烘焙小點

得意小怪獸

唔想小朋友被鬼怪嚇親，可以揀選得意造型的小點。中環1966烘焙聯盟推出的萬聖節Trick-or-Treat系列，冬甩鬆餅就以得意攪鬼的小怪獸作造型設計，繽紛色調的冬甩鬆餅選用天然材料製作，無添加防腐劑，有香蕉、綠茶紅豆、紅魔鬼藍莓和藍魔怪藍莓等口味。另外亦有木乃伊造型的肉桂蘋果撻和橙黑花紋的竹炭南瓜瑞士卷選擇，自私食又得，和朋友分享亦無問題。

立體曲奇

萬聖節讓人聯想到可怕的鬼怪、邪惡的巫婆，陰森的墳場和神秘的藥水，讓氣氛變得恐怖。不過由健康烘焙店The Cakery創作2款的3D曲奇，包括南瓜墓碑和鬼怪藥水煲的造型曲奇，以有機麵粉、有機蔗糖和竹炭粉等食材製作，Ｑ版設計，可愛有餘而恐怖不足，相信小朋友可安心放入肚。

應節南瓜口味

鬼怪之外，萬聖節另一標誌性的食物就是南瓜，星巴克特別推出南瓜批主題系列，除了南瓜批鮮奶咖啡、南瓜批忌廉冷萃咖啡外，還有圓碌碌萬聖節南瓜曲奇和圓潤的木乃伊曲奇，想節日氣氛更濃厚，可選擇可愛小鬼、小黑貓與南瓜等造型的趣怪小動物系列杯子作裝飾，投入感更高。

聯乘人氣口味

由外送平台戶戶送與人氣曲奇餅店Cookie DPT合作，於10月22日至24日及10月29日至31日期間推出造型精美的應節曲奇南瓜籃，每籃均有9塊迷你曲奇，包括朱古力、雙重朱古力、紅絲絨白朱古力、花生醬及夏威夷堅果白朱古力5款招牌曲奇，還有4塊萬聖節限定南瓜口味。數量有限，售完即止。

詭魅趣怪朱古力

古靈精怪夠萌趣

除了白色小鬼，其實鬼怪的造型可以千變萬化，用色也可以很繽紛。龍島今年推出多款限定朱古力及曲奇禮盒，6角形包裝的搗蛋小鬼朱古力禮盒，內有南瓜巡禮、科學怪人及白色小鬼手工朱古力，造型可愛。幽靈小鬼朱古力及曲奇禮包則有木乃伊薑餅曲奇、骨頭人朱古力曲奇和石板街朱古力。除了禮盒外，亦有單售的成品，如貓咪造型的南瓜籽乳酪朱古力和木乃伊造型的焦糖軟心黑朱古力，得意又好味，大人小朋友都鍾意。

焦糖腦袋

除了曲奇小點，百變造型的朱古力也相當受歡迎，部分設計亦很逼真。Marks & Spencer推出新款的主題朱古力和糖果，除了蜘蛛、牛奶小鬼等造型糖果，還有會流出紅色海鹽焦糖的血漿腦袋白朱古力、焦糖恐怖按鈕朱古力和眼球造型甜奶油白朱古力，小朋友可能要克服心理再拿起品嘗。

魔幻變色禮盒

萬聖節不一定陰陰沉沉，GODIVA推出2款萬聖節朱古力禮盒，相當搶眼。小鬼和南瓜造型禮盒以漸變橘色和紫色打造，配上小鬼、黑貓和蝙蝠等圖案，可愛度十足。內裏則是松露黑朱古力和牛奶朱古力豆，小朋友拎朱古力時都無咁驚。10月選購萬聖節朱古力禮盒，VIP會員可用8折優惠價換購童趣系列禮盒乙盒。（售完即止）