靈敢侶情：港人好易氹

玩遊戲，常要為角色改名字，然後我留意到一個現象：但凡用上性器官暗示、性暗示動作、粗口諧音的，多半是香港人，例如我見過「牙籤仔」、「我在你下面」（他的女朋友則叫「我在你上面」）、「福街里腦冇」。

外國玩家說：「因為低俗」，但我身為香港，則不認為是這樣。

還記得讀小學時，總有男同學捉弄女同學的事嗎？例如︰男生扯女生的頭髮、笑她醜、拒絕跟她玩耍。到頭來，原來這個男生喜歡上這個女生，所以才故作姿態，用不喜歡去表達喜歡。為何要這樣？因為幼稚，因為害羞。

即使是成年人，也有這種情況。早前，我在泳池聽到一班女士細聲講大聲笑，說甚麼？我大概聽到甚麼大、甚麼墮、甚麼長、甚麼粗。為何有這種表現？因為對她們來說，性仍然特別，活到幾十歲，還擺脫不了那份單純。

反之，外國人生活豪邁，性生活真的只是生活一部分，閒着就約出來打場友誼波，誰會像小鬼般說到「卡卡笑」？

仍會拿來笑，只因仍天真。他日世故了，理所當然了，還有甚麼好笑？

至於我，會在遊戲改甚麼名字？不就是「靈山」、「不會跳的靈山」、「極聰明的靈山」，就連「周靈山」我都用過。沒辦法，我雖入世但擺脫不了坦白，既然不是牙籤，真的無法騙你。

寫完這篇，我又想到，香港人的笑點真的奇低，一個「我在你上面」，已教我們笑完又笑，所以呢，其實我哋好易氹。

周靈山，纖廚教室創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦3！56道陪你共渡時艱的快樂食譜》、《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

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