陳茵媺(Aimee)為好姊妹戚黛黛慶祝生日, 陳茵媺係2006年度港姐冠軍,而戚黛黛係2003年度港姐季軍,雖然兩人選美年份相差3年,但就情同姊妹。Aimee特意選了歌手張敬軒主理的法國餐廳為對方慶祝女人40,更姊妹裝襯到絕,戚黛黛穿上藍色波點裙,一身懷舊打扮與現場環境非常配合,而Aimee就幫對方做攝影師周圍留影,戚黛黛說:「 Thank you my dear for this yummy birthday lunch and the gifts and most importantly for being my photographer」。雖然兩人同樣都係40歲,但係完全唔似,少女心十足,果然凍齡有術!