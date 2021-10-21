搶試全新口味親民飲料

踏入秋天，好多餐廳食店都紛紛「轉季」，帶來新口味，想搶先試，就要留意以下介紹。

桂花香氣

近排與人氣男團搞作多多嘅連鎖快餐店，其咖啡品牌McCafé最近亦有新品推出，於10月21日起帶來全新「桂花鮮奶咖啡系列」，有冷熱兩種選擇，以埃塞俄比亞等地嘅精品咖啡豆搭配3.7鮮牛乳和帶有淡雅清新香氣嘅桂花糖漿製成，再綴以桂花花瓣，層次分明又餘韻豐富，喺懶洋洋秋日呷一口淡雅咖啡，花香滿溢，清新脫俗。用手機App於今日起，更可憑優惠券減HK$3，抵！

獨特茶飲

台灣人氣茶飲品牌「KiKi茶」與著名時尚生活品牌「上海灘」合作、由即日起至12月12日以「上海灘」首度推出嘅「國香之茗茶家居香薰系列」為靈感，創作出全新金秋限定茶飲「遊園．茶香」系列，展現烏龍及龍井獨特嘅茶道風。系列有明前龍井特調及三重烏龍兩款茶飲，前者用上台灣嘅明前龍井調製茶湯，搭配愛玉及招牌芝士海鹽奶蓋，口感豐富；後者以台灣高山紅烏龍打造出三重口感，茶質厚重的紅烏龍茶湯明亮澄清，茶香圓滑，搭配自家製紅烏龍茶凍及紅烏龍奶蓋，將紅烏龍嘅甘甜潤澤變奏成層次分明嘅絕妙茶品。此外，「遊園．茶香」系列更即可獲贈「上海灘」家居香薰試用裝噴霧一支及於「上海灘」購買「國香之茗茶家居香薰系列」產品兩件或以上並出示領禮券，即可免費獲贈香薰陶瓷擴香石一個。

免費請飲