游嘉欣原來係地獄廚神　林正峰食到乸晒口臉

憑《青年心城之撐起青春》首度升呢女主角的游嘉欣（游游），自該劇推出後話題不斷，除了被讚演技ok，其甜美笑容及天然清純樣子亦為網民受落，日前更被指跟該劇男主角林正峰「戲假情真」，但2人已否認。

該劇於周日（24號）將播出第3集，游游將繼續發揮獨門可愛秘技，演繹大量Cute爆表情包，包括期待、欣喜、傾慕及失望等。除了表情大放送，游游新一集更會首度挑戰攀石。本身熱愛運動的她，為了以最佳狀態拍攝，事前專誠抽空學攀石，雖然做足準備，但她坦言拍攝時依然險象環生，更拍至手心冒汗：「嗰場戲需要我吊喺半空嗌救命，因為我真係吊咗喺有啲高嘅位，當時我只能靠隻手掹住啲石，對腳係冇任何嘢畀我踩住，所以其實我嗰刻真係驚到出晒手汗，我嘅救命係真心㗎！不過整體成件事係好玩嘅，係拍完第二日對手勁痠痛、手指又冇乜力。」

除了攀石，劇中她亦有展示「驚人」地獄級廚藝，更食到阿峰（林正峰飾）乸晒口臉，相當爆笑。不過游游強調現實生活中的自己並非如此：「我煮嘢食OK㗎，我媽咪識煮嘅我都識，最鍾意食釀豆腐同釀冬瓜。（下廚有冇烏龍嘢？）都有嘅，我試過想整糖番茄，點知落錯咗鹽，好鹹！」愈來愈弗的她又指為了收身，平時很少外出吃飯，並開心Share節食心得：「盡量戒澱粉質，少油少鹽少糖，如果出街食通常只係食三文治或帶飯。另外我一路有做運動Keep住，因為如果唔Keep再減過好辛苦。」