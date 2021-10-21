冇能力同公司儀價　江若琳爆：合約講明不能懷孕

藝人江若琳（原名江玲）與前經理人公司寰宇合約糾紛今日（21日）繼續在金鐘高等法院審訊，今日早上9時多江若琳在丈夫蕭唯展陪同下現身法院。庭上控方律師就有關續約事向江若琳作出提問，指出江若琳在2013年憑《高舉愛》提名金像獎後，理應有能力跟公司儀價，江若琳反指2007年才是她的事業高峰期，廣告及拍劇不斷，但縱然如此，她仍強調自己從來沒有能力跟公司去儀價，期間更爆出：「合約講到明我不能懷孕。」

另外，江若琳表示2013年在公司安排下到內地拍劇，但劇組安排入住的酒店環境欠佳，她就此事向公司經理人高層楊劍標反映，但對方沒有作出處理，江若琳要每晚食安眠藥才能入睡。而2104年江若琳出席活動時因布景版底的設計而走光，事件令她感到不開心，控方律師指寰宇方面有作出處理，包括叫媒體不要刊登相關照片及要求活動方跟進事件，但江若琳不認同，稱沒有人向她提及後續事情：「去到今時今日，啲相仍然喺度流傳。」

其後控方律師指2011年江若琳與寰宇老闆林小明的關係是非常要好，江若琳再次反對，直言不同意非常之好的說法，她解釋自從2011年發生江若琳致電林小明表示打算自殺一事後，林小明表明會對公司作出合理改變，雖然令2人多了溝通，但也僅限於工作方面。

案件編號：HCA 1225/2014