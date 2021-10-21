李佳芯重演「空中暢遊」　陪小朋友飛自認「阿寶」

無綫綜藝節目《童你一起長大了》，本周日（24日）播出的第4集，將與大家重溫歷年經典兒歌，並請來《夢中天使》、《白石嶺公園》及《烏卒卒》等經典兒歌主唱者唐韋琪、譚偉權、陳松伶大談當年唱兒歌趣聞及對兒歌看法。

在一眾嘉賓中，陳松伶（松松）與唐韋琪可算「兒歌天后」，二人曾多次殺入《兒歌金曲頒獎典禮》並勇奪金曲，單是陳松伶，便有7次得獎紀錄！現年定居內地的松松姐姐，透過視像與三位主持及嘉賓話當年，並回顧當年經典「兒歌Look」。她笑指當年錄兒歌時，自己還是學生，故很多時是穿着校服錄音，她又謂喜歡兒歌的原因是因為夠「乾淨」，獲譚玉瑛笑指理由很特別。松松亦有大談最愛卡通片：「我最鍾意《飄零燕》同《小甜甜》，《小甜甜》好勵志，佢嘅精神好似種植咗喺我心底咁，每當我人生起跌時，我都會諗番起。」

另外，《童你》未來兩集還會與100名來自基層以及非華裔家庭小朋友，重溫當年盛極一時的「空中暢遊」活動，由3位主持及特別嘉賓李佳芯（Ali）做領隊，是次活動，有部分參與小朋友是首次乘坐飛機，故心情異常興奮。大部分小朋友一見到Ali，均情不自禁大叫對方於劇集《智能愛人》的角色名「阿寶」，更與Ali玩得相當開心，Ali事後受訪時笑言，大家只記得她叫「阿寶」，忘記了她原本的名字：「小朋友同我講得最多係『如確定，請講確定』（阿寶經典對白），佢哋真係好可愛。」Ali透露自己也是接近廿歲才首度坐飛機，又謂小時候十分羨慕身邊朋友能參與空中暢遊活動：「我爹哋媽咪都比較忙，所以冇諗過可以參加同埋會有機會坐飛機。」