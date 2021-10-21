10幾年好姊妹首同台　鍾舒漫失聲都撐黎美言繼續唱

歌手鍾舒漫（Sherman）和黎美言（Winkie）今日（21日）到中環出席活動，2人在台上互唱對方的歌，與男Dancers載歌載舞，她們同是2007年出道的新人，十幾年好姊妹，今次其實是她們首次同台合唱。

Winkie透露最近自資開設娛樂公司，這是她第一個接的工作，大會知道她們是好姊妹，造就同台演出。Sherman早前受失聲困擾，她透露一直康復中，她說：「唔想再收埋自己，中間都有人請我唱歌做騷，我一路推，好心痛，明明自己好想做，又不斷推，今次Winkie邀請，我想畀自己豁出去。」她自評演出只是合格，希望愈來愈好，她說：「我有啲恐懼，一唱歌自動就會縮緊咗，我唔想咁，後尾發現我入面有個抗拒唔想聽，今次我同自己講，唔需要有任何羞愧，唱錯都要照唱，原來又Ok。」Winkie表示為這個演出特別花了兩星期重新排舞，希望她們這次合唱可以有更多渠道播放，她說：「今次請咗排舞師排，大會都同我哋講，好欣賞我哋好有誠意，我覺得每個歌手心底都有份堅持，每個都係藝術家，寧願賺少啲都想做好件事。」

Winkie與Sherman老友鬼鬼，大家只需要一個眼神便明白對方想要甚麼，Winkie笑言：「同佢夾到嘔。」提到自己已3年沒有做騷兼冇化過妝，因為這段期間都是做運動多，指化妝品都封塵，笑指今日化了妝後，感覺似結婚一樣。