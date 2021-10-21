鄧佩儀慘遇渣男　蔣家旻教路：唔好盡信閨蜜！

無綫台慶劇《玩命真相》今日（21日）舉行宣傳活動，劇中一眾演員譚俊彥（Shaun）、張頴康、鄧佩儀、劉佩玥、蔣家旻等齊齊現身大玩遊戲。談到劇情出現「渣男」一幕，鄧佩儀坦言曾遇上類似情況：「大約5年前啦，都係圈外人，自己一個女仔朋友同咗我當時嘅男朋友一齊。（你點發現？）本身係感覺到，再喺個女仔嘅社交網睇到啲相，其實好多時都feel到嘅，加上渣男喺出面玩慣，會留低好多線索，依家對呢啲嘢都睇得好化。」身旁劉佩玥及蔣家旻為她大感不值，蔣家旻更提醒：「真係唔好盡信閨蜜呀！（你又試過？）我又冇，不過都曾經同渣男一齊過，後尾發現佢周圍識女仔囉。」

劇中飾演同事兼好友的Shaun與張頴康，戲外一樣好老友，Shaun説：「我同佢一拍埋就爆炸，好多女同事都頂我哋唔順，好多時拍劇會飛七唔知去邊，我用泰文講句對白，佢就會用韓文答，其他人想玩埋一份但通常都接唔到落去。」張頴康即補充：「我哋之間唔容許有女同事出現，阻住我哋講嘢。（你哋會傾啲乜？）乜都講吓啦，我哋關係好得意嘅，好多時出活動尤其大型嘅例如台慶，因為好多時要等埋位，我哋兩個就會圍住公司行圈係咁傾，但平日係唔會約出嚟或者傾電話。（會傾乜？講湊仔？）呢樣其實嘥氣，因為個個B都唔同，大家湊法唔同，我教你我自己嗰套你都唔啱用啦。」