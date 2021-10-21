出完軌返屋企　李靖筠唱出忐忑心情

英皇歌手李靖筠（Gladys）今年音樂企劃最終章《2＋1＝1》今日上架，延續第一章《像極了愛情》及第二章《差一些什麼？》開展的三角關係，Gladys周旋於朱栢康和林家熙（Locker）之間，日益嚴重的內疚感使Gladys決意為這段錯綜複雜的三角關係作一個了斷。

為了讓這系列故事擁有一個更符合雙方想法的結局，Gladys跟監製蘇道哲更大膽地於歌曲推出前一至兩個月，重新編寫旋律。最特別之處是歌曲開首的一段聲帶是阿道於網上碰巧聽到，認為非常切合故事女主人翁的處境。這段聲帶亦勾起Gladys過往的分手片段，幫助她在錄音時進入歌曲的情緒。

Gladys表示感受最深的歌詞是「睡床上平靜其實此刻默默疑問」，她形容這句描畫出夜裏房間的寧靜與內心的糾結所形成的強烈對比，亦貼近錄音時的狀態：「阿道叫我錄嘅時候，幻想住出完軌返到屋企嗰種忐忑。」她又認為：「引誘係存在，但出軌係選擇。」正如禁果一直存在於樂園中，為何在蛇的出現前，禁果並沒有被吃掉？Gladys補充：「選擇出軌背後總會有原因驅使，可能係依家有啲嘢滿足唔到自己，所以先會喺第二個人身上搵，更悲哀嘅係，發現自己唔夠愛對方，先會被乘虛而入。」