鈴木真夕　H奶熟女扮人妻

想喺現實生活中搵到個樣靚身材正嘅好老婆，確係唔容易，所以日本AV界為滿足單身寡佬嘅慾求，發掘咗唔少人妻系女優，就好似今期「世界Cup」主角鈴木真夕，正正係呢排演出人妻角色最好睇嘅女優之一！

身材豐滿

日本AV界湧現唔少熟女人妻，當中又以白石優子、一色桃子、木下凜凜子等幾位女優最多粉絲，理由係佢哋個樣端莊有韻味，而且身材豐滿有肉。無獨有偶，今年27歲嘅真夕，質素同佢哋有得揮。先由個樣講起，阿妹面圓圓，眼大大，笑容好有親切感，加埋成日露出小虎牙，為略帶輕熟韻味嘅面孔加添幾分可愛。體態方面，阿妹屬於圓潤型，特別係胸前一對 H Cup大肉彈，真係令男士睇到流晒口水。

為錢下海

講起真夕嘅出道經歷，可以追溯至2011年，當年只得17歲嘅佢已經係一名寫真女優，起初影性感水着為主，但成績唔太突出，所以喺2014年開始拍裸體寫真，翌年仲投身埋AV界。喺一次訪問中，真夕同知名AV製作人松尾Company提過，自細家境清貧，唔好話酒店自助餐，就連平民幫襯嘅小餐廳都好少去。後來，阿妹為咗搵食，隻身去到東京工作，喺擔任寫真女優之後，某日與事務所同事傾開AV話題，被問到有冇興趣接拍，佢好直接話，只要搵到錢就一定拍。就係咁，真夕正式下海。

雖然唔知阿妹家陣嘅經濟狀況有冇改善，但係唔少AV觀眾都好欣賞佢喺床上嘅肉緊表情同反應，仲大讚佢能夠發揮出女性溫柔體貼嘅一面，所以片約不斷，相信應該都搵唔少。