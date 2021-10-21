論盡情人︱ANSONBEAN拍短命拖　最長唔過10個月

「寰亞新人王」ANSONBEAN（陳毅燊）新歌大玩女友視角，作為他與「豆粉」一周年紀念禮物，但事實他性格論盡，被前度投訴沒有儀式感，唔覺意爆出原來最長一次拍拖只有10個月，難怪沒有周年概念。近日他為ViuTV新劇《i.SWIM》操水時亦烏龍百出，多番受傷，名副其實是論盡「跳豆」。

ANSONBEAN第二首派台歌《you made my day》，MV中女角只有一隻手，透過女友視角營造浪漫情節，因為他是望着鏡頭做戲，拍時自行幻想開心畫面，不過看着鏡頭做戲頗有難度，因鏡頭反射自己的樣子，變相要望着自己唱冧歌。他透露曾拍過「兩次半」拖，該半次意思，是他以為在拍拖，他說：「因為我去英國讀書時先問佢，我哋係咪拍拖，佢話係拍拖，有拖過手，但後來佢又話我哋冇拍過拖。」

被前度批評「笨拙」、「論盡」及經常整爛東西，又忘記拍拖紀念日的他，問到最長一次拍拖幾耐？他即說：「10個月！」笑言當時也忘記慶祝拍拖100日而被投訴。他說現時單身，不介意姊弟戀，擇偶條件是「夾得來，不吃辣」。

擅長4式泳術的ANSONBEAN為劇《i.SWIM》，邀請泳隊朋友教授跳水，中學時試過頭撞池底，開劇時都試過頭插池底，又撞傷手臂，頻頻受傷。他自爆小時很怕水：「5、6歲時同屋企人去沙灘，唔識游，被浪沖出深水處，爸爸一手扯我返嚟，本身唔驚，被扯嗰刻以為有鯊魚，開始驚水，為克服怕水先學游水。」不過跟呂爵安和魏浚笙等後生仔拍劇，卻愈游愈鍾意。他說開心今年可嘗試拍劇、拍電影及出歌，下一個目標希望練氣挑戰高難度歌曲，也想拍動作片。

場地：南海小館