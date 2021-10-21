李雲迪涉嫖娼被拘　王力宏「沉冤得雪」上線食花生？

有「鋼琴王子」之稱的中國著名鋼琴家李雲迪涉嫖娼，被北京公安依法行政拘留中，消息震驚全城，有關「李雲迪嫖娼被拘」的熱搜話題，更在不足2小時內閱讀及討論量已超過2億，登上熱搜榜榜首位置。而昔日與李雲迪傳足多年「HeHe」緋聞的歌手王力宏，亦成為全城焦點，有網友發現在消息爆出後，王力宏曾在微博上線，即有網民笑指估計他「食花生」。

直至今日（21日）晚上10時半，王力宏工作室的官微轉發了北京公安的官微「平安北京朝陽」的短片，並留言：「花式反詐，警察叔叔不僅有火眼金睛，唱歌還好聽。」短片中朝陽分局的民警獻唱改編自王力宏的《花田錯》，向大眾宣揚提防欺詐的訊息，歌詞中提到：「直接全部逮捕，你能怎樣，你們犯了錯，就應該裁決什麼都別說，正義面前別想跑。」

由於王力宏澄清了多年，即使結婚後仍未阻「HeHe」緋聞，如今李雲迪疑嫖娼女妓，已令網友直指間接證實其性傾向，甚至有大批粉絲恭喜王力宏終於「沉冤得雪」。然而王力宏工作室這個轉發，迅即令網民熱議，認為是「話有玄機」，更有網民笑言是抽水力作：「開心你就說出來吧！」、「工作室你笑大聲點兒，你沒吃飯嗎？」、「開心你就給老闆開香檳吧！」、「我猜你是肯定開心的」、「哈哈哈哈哈，今日是個好日子。」

其實在2013年2人緋聞爆出時，王力宏已曾發文否認，同年11月更認愛李靚蕾，而李雲迪亦在同一日公開有一25歲女友田霏，但始終未能打破謠言。另外，李雲迪近年亦是非多多，他曾被拍得駕車與長髮女子約會時，竟在前往餐廳途中當街小便，令其溫文儒雅的「鋼琴王子」形象一夜幻滅。