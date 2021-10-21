女性嘅閨房唔係個個男人都入得，所以唔少男士都對呢個「禁地」產生幻想。有見及此，四仔片廠經常借題發揮，以滿足觀眾嘅慾望，正如今次介紹嘅作品都係以女性閨房為故事背景，大家不妨睇吓內裏有乜嘢香艷韻事吧！

肉體交流

熱戀中嘅情侶，除咗行街、食飯同睇戲之外，原來都好鍾意留喺對方嘅睡房，享受二人世界。至於孤男寡女共處一室有咩好做？由Dane Jones製作嘅《In The Bedroom》，就為大家提供答案。影片搵嚟Stella Cox、Paula Shy、Daisy Lee等多位火辣脫星演出，故事好簡單，講述佢哋同男友處於熱戀期，為咗有多啲時間共處，總係喺熱辣辣嘅睡房約會，搞到要剝晒衫褲剝晒鞋，密集地進行肉體上嘅交流。

玩到出火

情侶之間玩吓遊戲，除咗能拉近關係，仲可以令慾火升溫？想知點解，就要睇吓呢套由EroticaX製作嘅《Erotic Games》。影片由四仔名導James Avalon執導，搵嚟Megan Rain、Kimmy Granger、Sofi Ryan同Olive Glass演出，故事講述佢哋同男友第一次喺屋企約會，本嚟諗住玩吓小遊戲解悶，點知喺大量身體接觸下，慾火一發不可收拾。喺4段男女交歡嘅故事中，以Sofi Ryan嗰部分最具觀賞性，事關佢同木工男友由屋內激戰到室外，再由床上曳曳到天台，真係愈玩愈興奮呀！

瘋狂一夜

識得為伴侶製造驚喜，可以令愛情關係更加甜蜜，若然諗唔到點樣炮製驚喜嘅話，睇吓呢套由Sinful XXX推出嘅《One Night At Home》，可能會搵到靈感。影片由Stacy Cruz、Blanche Bradburry、Francys Belle同Leanne Lace孭飛，4位脫星都係青春逼人，玩起色誘上嚟，相信冇乜邊個男人把持得住。喺4個短篇故事中，以Stacy Cruz嗰一段最為香艷，講述佢氹男友上屋企短聚，蠱惑地擺下空城計，等男友自己一個人睇波，之後又靜雞雞潛入，幪住男友對眼玩挑逗……劇情香艷得嚟又浪漫，而且結局仲係出乎大家意料呢！