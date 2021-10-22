【是日通勝】（一點居士）

辛丑年九月十七癸卯金執日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、晚上7時至9時

凶時：下午1時至3時、下午5時至7時

宜：嫁娶、移居、求醫

忌：修井、詞訟、開池

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：3、4、7、8

幸運顏色：藍

【星座運程】

今日幸運星：白羊座

白羊座

健康運最強！事業運也不錯，戴玉念珠有利。

金牛座

愛情運稍遜，過分遷就，將令伴侶得寸進尺。

雙子座

運勢好壞參半，佩戴翡翠飾物有助提升財運。

巨蟹座

不論遇上好事壞事，只要淡定應對就冇問題。

獅子座

運氣比上不足比下有餘，戴翡翠吊墜保平安。

處女座

事業運極佳，但忌得意忘形，以免招人話柄。

天秤座

身心狀態理想，穿戴藍水晶手鏈可護身辟邪。

天蠍座

財運低迷，投資不能輕舉妄動，黃色助開運。

人馬座

運氣一般，事業方面要有擔當，切忌懶懶閒。

山羊座

給身邊人多點關懷與幫助，對個人運勢有利。

水瓶座

相信自己，運氣也不會差，戴銀手镯可增運。

雙魚座

當霉運來臨時，保持冷靜，總會雨過天青的！

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）蛇 事業旺

（跌）雞 易出錯

鼠

易與身邊人吵架，是時候檢討溝通模式。

牛

自信心強，不怕與人競爭，易脫穎而出。

虎

工作表現受認可，付出與收入成正比。

兔

生活安穩，無後顧之憂，有利事業發展。

龍

容易破財，勿沾手賭博，以免得不償失。

蛇

事業運上升，只要肯努力，易取得突破。

馬

財運低迷，有破財風險，勿借錢給別人。

羊

獲好運加持，生活稱心如意，笑口常開。

猴

思慮周全，行事有條不紊，獲身邊人信任。

雞

是日沖煞，做事心不在焉，易出現延誤。

狗

精神飽滿，做事積極，易獲得上司認同。

豬

活力充沛，懂得表現自己，謀事易成功。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

君不見廁所之水天上去

「君不見黃河之水天上來，奔流到海不復回。」詩仙李白所說的河水，是由蒼天下雨而來，還是來自中國西北乾天之方的高山雪水？好明顯這個奔流到海，是告訴我們，黃河之水是由西北乾天之白雪融化而流進來，繼而經過黃河再流向大海而去。

上回說到廚房在西北乾位，是火燒天門，現在說說廁所在西北乾位的問題。廚房五行屬火，火燒乾金，而廁所五行屬水，這個是污水，為衰絕之水，不能生旺，只能克泄其氣。若廁所在東方震位，東南巽位五行屬木，是木泄走污絕之水，大吉。但在西北乾位，金旺生水，則是生旺了污絕之水，不吉。

西北乾位代表男主人、老闆、權力名譽及財源。廁所在乾方，意味着家中老人固執不潔，易有泌尿系統毛病。家庭有太多無謂開支，錢財難以蓄存，打工仔難得到上司重用，而且工作艱辛。做生意的老闆，管理困難，名譽受損，客戶難尋。換言之，不同身份各自有不同問題。沒有選擇的情況下，盡量把廁所清潔乾爽不潮濕，廁所長時間潮濕，易生細菌是常識，要常常開窗或抽氣，因為風的五行屬木，有泄水之吉，可降伏廁所之水天上去的問題。