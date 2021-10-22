淚崩神技大爆發︱倪妮搣甩戲屎污名　揮低周迅孫儷

內地女星倪妮挾「謀女郎」光環在影視界甚為吃香，但演技多年來一直備受批評，直至最近終憑內地熱播劇《功勛》成功「洗底」，其中一幕臨盆戲份，其痛極演出獲激讚，連同劇的「3金影后」周迅及視后孫儷亦靠邊站，贏出漂亮一仗！

內地近月推出不少主旋律作品，電影有《長津湖》及《我和我的父輩》，電視劇則有由多位視帝視后周迅、孫儷、倪妮、黃曉明、郭濤及佟大為等合演的《功勛》，該劇以8位曾為中國作出卓越貢獻的人物為主題，並分成8個單元，自上月26日開播以來備受關注，當中飾演「青蒿素之母」屠呦呦的周迅、演「人造衞星之父」孫家棟太太魏素萍的孫儷，以及飾演「氫彈之父」于敏之妻孫玉芹的倪妮，3女的演技成為話題焦點。

雖然周迅貴為「3金影后」，儲齊中國金雞獎、香港金像獎及台灣金馬獎3個影后寶座，更獲「本人」屠呦呦欽點演出，可惜她在整個單元中沒甚發揮，由於角色專注搞科研，不擅交際，故她大部分時間都沒甚表情，網民指她像一塊木頭，經常木口木面！

一向是收視保證的孫儷，今次亦慘遭「滑鐵盧」，賢內助角色對她來說完全零難度，但其角色要由少女年代演起，對接近40歲的她來說壓力不小。首幕她穿上藍色格仔裙、束起孖辮仔扮少女，雖然已很落力扮活潑，但未能贏得觀眾歡心，被彈吃力不討好。

影后、視后齊齊脫腳，相反，10年前憑張藝謀電影《金陵十三釵》上位的倪妮，今次來個「絕地大反擊」！多年來被踩「戲屎」的她，素顏上陣演繹普通家庭主婦，其中一幕講述懷有身孕的她突然臨盆，由於丈夫忙碌，她要獨自走夜路去醫院生仔，其演繹獲讚有層次，先因肚痛而眼淚想流卻沒流出來，之後調整呼吸，站在原地急促喘氣，因劇痛而寸步難行，腳步沉重，短短幾個鏡頭已盡顯功架，有網民直指沒生過小朋友的演員根本沒可能演到這個層次，紛紛對倪妮另眼相看，大讚比周迅與孫儷更出色！

最「花生」的是，早前有傳孫儷嫌倪妮演技差而拒演劇集《流金歲月》，改由劉詩詩頂上，如屬實的話，今次倪妮可謂爭一口氣，並帶挈其新作受注目。她正跟鄧倫拍攝劇集《夜旅人》，飾演法醫的她未知表現如何，但已有網民留言表示期待。