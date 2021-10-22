林奕匡化身「林公子信箱」主持人　聆聽愛的故事

歌手林奕匡（Phil）在新歌《關於愛的碎念》MV裏跟女主角阿慈，不能面對彼此親口說出心底裏的話，在「訴說房間」裏或是透過錄音，把愛的絮語說出來。最近，Phil將MV內場景搬到鬧巿廣告，擺放《關於愛的碎念》體驗裝置，讓樂迷可以親身感受歌曲帶來的反思。

透過今次體驗裝置，Phil希望可以讓更多人理解，愛情不是奧運，勝利不是唯一目的，與不同人的相處亦如是，他說：「人與人之間嘅相處充滿學問，情侶、家人、朋友之間，出現意見不同嘅時候，你係咪需要對方認同自己、還是你會認同對方？互不相讓又可唔可以接受呢？」

現場設置了木枱、木櫈及錄音設備，讓參觀的樂迷可以坐下來整理思緒，把一些話語錄下來。Phil更特地到訪現場，見到裝置即大讚：「呢個裝置好靚！比MV裏面嘅訴說房間整得更精緻、更寬敞。如果歌迷純粹想同我傾偈，都可以用呢個方法留低口訊，我會一一細聽。」他笑言會化身「林公子信箱」的主持人，聆聽大家喺愛情、親友或人生上嘅各種碎念，他說：「你哋嘅心事會直接、一字不漏咁傳入我嘅耳仔，仲有機會得到我嘅親自解答。」