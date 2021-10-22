腹肌飲食　促成火辣身形

【特約報道】近日韓國女團BLACKPINK的Jennie為運動內衣品牌代言，瞬間成為話題，她的川字腹肌與螞蟻腰，令人驚嘆又羨慕。我也衷心讚嘆Jennie Fit到漏的火辣身形，要知道，女性練腹肌，唔係咁易㗎！

過去幾年運動風氣盛起，無論男女都去做做運動、鍛煉身體。不過日子過去，有些人開始疑問：「我有做 Plank、健身和跑步，為甚麼仍看不到肌肉？」Plank是很好的核心肌群鍛煉，即深層腹部、背部和骨盆部位肌肉，日子有功理應有收成。不過如果你腰間脂肪厚（即是有肚腩），就算你有多少舊腹肌，都會肥油包肌肉，統統被覆蓋！

腹部皮下脂肪多寡，是讓腹部有明顯肌肉線條的一個關鍵。事實上，很多人就算做運動，但飲食依舊不節制，多肉少菜、嗜吃濃味高脂食物。加上日常上班坐足8小時，吃飽後又習慣坐，脂肪特別易積聚在腹部和內臟，即中央肥胖

女性更要面對賀爾蒙的難題。三十歲後，女性賀爾蒙水平逐年下降，體內雌激素會使大腦腦下垂體製造大量雄性激素，以脂肪細胞去轉換成女性賀爾蒙，這種轉變，促使女性的脂肪細胞增加約三成，並集中於腹部，這就是中年女性腰圍會變粗、女士特別難練腹肌的原因。

所以要練腹肌，先要減脂，懂得選擇食物。減脂期間應控制熱量吸收，多吃高水分纖維蔬果促進排毒。我設計的唐安麒宇宙飲食沒限制味道和食量，只要用的是天然材料和調味，每餐堅持三成主食、七成蔬菜的黃金比例，多攝取酵素，這種飲食配搭能令腸道該消化的消化、該吸收的吸收，沒用的廢物全排走，讓身體有營兼健康。

增肌期間則要多攝取優質蛋白質和適量碳水化合物。蛋白質是合成肌肉的必要營養，不過肉類蛋白質難消化，屬酸性的紅肉攝取過多更會令體質酸化，導致鈣質流失，可選擇白魚肉、有機蛋、豆類、有機蔬果等優質植物蛋白，在運動後飲一杯豆奶就是很好的選擇，其優質蛋白質可媲美牛奶。女士應多攝取豆腐、豆漿、發酵大豆食品、毛豆等，能補充天然植物雌激素又含豐富蛋白質。運動後進食碳水化合物，則有助肌肉內的糖原（Glycogen）的合成，更有效和迅速地收復肌肉。

人人都有腹肌，只是上面的脂肪有幾厚而影響外形。想練出Jennie的完美腹肌、操弗身形，記得從減脂開始。

強肌燃脂療法 - 瞓住做3萬次Sit-up：

採用目前最新的隔空電磁場技術，榮獲韓國KFDA及CE歐盟認證，以非接觸式持續刺激肌肉的運動神經元，在30分鐘療程內帶動肌肉進行高達30,000次的極限收縮肌肉，有效提升肌肉品質與密度，達致增強肌肉，同時可以提高新陳代謝誘導性脂肪分解功能，療程中輕鬆無汗躺着健身極速塑造腹肌、人魚線及蜜桃臀，打造肌感身段線條。

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。