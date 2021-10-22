李雲迪涉黃︱官媒狠批自作孽　母校直接將工作室除名

有「鋼琴王子」之稱嘅中國著名鋼琴家李雲迪尋日（21日）涉黃被拘，震驚全國！內地官媒今日（22日）凌晨出Post，點名直指李雲迪完全係自作孽：「李雲迪嫖娼被抓，再次給某些視國法為無物的人敲響警鐘：遵紀守法是底線，誰敢突破底線，就是自作孽不可活！一個時期以來，某些所謂的『明星大腕』頻頻挑戰社會良知、道義乃至法律尊嚴，這些被捧上天的人早已找不到北了。但現實總會把他們打回原形。顏值不是擋箭牌，才藝也不是護身符。身為明星，更該潔身自好！」

網友一直關注消息，有人就發現李雲迪社交網嘅個人介紹「有古怪」，原本其標籤多個常委、副主席等名銜即刻消失，如今只剩「國際鋼琴家」一個稱號。又有網友爆料，指喺被北京警方通報疑似其嫖娼消息後，佢嘅母校四川音樂學院亦火速摘掉「李云迪鋼琴工作室」嘅牌，劃清界線。

至於身為李雲迪愛徒、馬來西亞鋼琴女神李元玲即成網友追問對象，發件發生數小時後，李元玲本身上載多條自己打機嘅片段後，終於喺社交網回應事件，指自己一直都喺度打機，見好多網友追問佢件事真定假，佢先上網Search相關新聞，佢仲強調：「我也中槍了……請大家不要問我，I have no comment.」雖然極力撇清關係，不過佢仍然為恩師發聲：「我只知道他是一個很有才華的鋼琴家，人很Nice～從來沒有越界師生關係。」