疑抄《魷魚》︱內地推綜藝《魷魚的勝利》　網友冇眼睇！

韓劇《魷魚遊戲》熱爆全球，冇睇過真係驚畀人話Out！內地有平台食住呢個熱潮，透露2022年會推出綜藝節目《魷魚的勝利》，話係智力同埋體力嘅挑戰，仲會大玩兒時遊戲，充滿回憶殺咁話，而節目仲會以劇情推進同組團作戰模式進行！

咦，睇落同《魷魚遊戲》嘅劇情一樣喎，有冇咁啱呢？咁都未算，《魷魚的勝利》嘅海報設計，同《魷魚遊戲》海報嘅設計風格極為相似，字體睇落一樣，仲有圓形、三角形同正方形等設計，會唔會似過頭呢？

消息一傳出，即時引起唔少網友討論，唔少內地網友都睇唔過眼，留言：「別抄了！好丟人！」、「不如叫麻鷹捉雞仔的勝利！」負評浪接浪！

面對咁多負評，節目組都知衰，回應話呢個只係最初嘅提案，早就被內部人員Ban咗，而節目名實為《遊戲的勝利》，但有工作人員誤將最初提案發出，依家已經改正咁話！唔知呢個解釋，網友接唔接受呢？

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世事如棋局局新，娛圈熱話數之不盡，唔想Out、唔想同班Friend冇話題？就一定要留意繽FUN專題嘅「熱話」喇！