周身名牌︱鄧伊婷堅持巨型廣告牌係美容廣告

藝人鄧伊婷最近有份參與無綫新劇《童時愛上你》、《法證先鋒V》拍攝，身材一向fit爆的她，今年7月其社交網大晒自己在鬧市3個巨型廣告牌，她寫道：「感恩這個美容讓我過咗好amazing的一個月」，當時都有網民問她：「究竟個美容廣告賣咩？」、「廣告？賣緊啲咩啊？」，有網友留言：「原來是美容廣告嗎？以為是你嘅Fans幫你賣廣告示愛」，她還回覆：「我不是姜濤啦。」因為廣告牌並沒有任何美容公司名，讓人嘖嘖稱奇。

有讀者向本報爆料，指伊婷所謂的美容廣告，不單沒有廣告商名，廣告牌上印的QR code，掃描解碼是直接link入其個人社交網，令人莫名其妙，據知這三塊巨型廣告牌花費過百萬元，傳聞是有錢佬為追求她，一擲百萬氹伊人開心，有指家境普通的依婷，周身名牌，在其社交網不難發現她的包包、鞋履、服裝不乏名牌，連居住的單位也有無敵大海景。

就其廣告版被爆是追求者出招的冧女舉動向伊婷追問，她避忌回覆：「我之前回應過，不再回應了，謝謝！」曾經被問及百萬廣告牌一事，她聲稱Agent表示係美容廣告，她也十分驚喜同感恩，但她自己有冇拍過美容廣告或做過美容代言都唔知，就令人覺得好奇怪囉。