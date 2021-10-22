西部片致命意外　艾力寶雲開道具槍打死女攝影指導

由美國男星艾力寶雲（Alec Baldwin）主演的新西部片《Rust》於新墨西哥聖菲縣Bonanza Creek牧場取景，昨日拍攝期間發生致命意外，艾力發射一把道具手槍時，未知是因工作人員誤放真子彈還是有異物塞住槍管，男導演Joel Souza與女攝影指導Halyna Hutchins當場被擊中。Joel鎖骨受傷，但Halyna傷勢嚴重，被直升機送到醫院急救，可惜返魂乏術，終年42歲。

電影拍攝工作暫停，警方正以刑事方向調查事件，並指即使表面看起來是意外，警方並不能排除任何可能性。警方發言人聲明表示：「根據調查，相信拍攝的場面牽涉一把被發射的道具手槍，探員正調查起因以及是何種射擊物。其中第一名受害人，是一名42歲女子，由直升機送到新墨西哥大學醫院，傷重死亡。第二名受害人，是一名48歲男子，被救傷車送到Christus St. Vincent醫院急救。」

事發前，艾力於社交網站上載自己穿上牛仔打扮的片場照片，留言表示：「哎呀，真係好鬼攰。」據稱艾力事發後被帶到警局接受問話，其後獲釋，未有被落案控訴，他離開時不住流淚。