西寶城惠康　升格Wellcome Fresh「鮮」級市場

【特約報道】今時今日，一間超級市場要點「鮮」至滿足到對新鮮食材愈來愈講究的香港人？相信大家在坐落於西寶城的全新概念惠康「鮮」級市場Wellcome Fresh可找到答案。它是全港最大的超級市場，佔地逾5萬平方呎，它更是全港擁有最多貨品及產品種類的一站式全新「鮮」級市場，提供超過15,000款來自世界各地及本地的新鮮食材、特式美食及全新產品，全方位為大家帶來極致新鮮、包羅萬有的購物體驗。

全港最大5萬呎「鮮」級市場

惠康品牌及市場營銷總監李綺雯（Elman）指：「惠康是陪着大家成長、有75 年歷史的一個品牌，以客為先便是我們的營商之道。以往我們一直為客人提供有質素的產品及最優惠的價錢，隨着我們知道顧客生活模式的改變，新鮮食材的要求大增，購物空間及環境亦變得非常重要。因此我們在西寶城打造一個全香港最大的5萬呎『鮮』級市場，希望帶給顧客一個不同的新體驗。」全新Wellcome Fresh 顧名思義主打新鮮，店內特設14個專區，其中3大鮮活食材區包括新鮮蔬果、肉類及海鮮，提供從世界各地搜羅的多款時令、優質而價格優惠的新鮮食材；並首度引入涵蓋了8個不同熟食區的食街，提供多國多款即嚐佳餚及一系列香港製造的特色食品。Elman 強調：「惠康『鮮』級市場的定位，就是正正講緊新鮮的食材，新的體驗，所以惠康『鮮』級市場『鮮』至不一樣。」

新鮮直送優質蔬果及海鮮

走進Wellcome Fresh，打頭陣的是新鮮蔬果區，在這裏可找到來自世界各地的一系列精選新鮮蔬果。惠康新鮮食品商務拓展董事李昭韻（Yvonne）表示：「新鮮蔬果區特別引入不少港人最愛的直送蔬果，例如：全港獨家出售的澳洲朱古力臍橙、紐西蘭牛油果、空運Saveol法國番茄及日本可再生豆苗等。另同時提供本土耕種、水耕及有機栽培的蔬菜，以滿足不同顧客對健康飲食的需求。」店內還提供大量散裝蔬果，讓顧客可按所需的份量購買，貼心之餘，亦為購物增添了一點環保元素。她又指：「海鮮專區提供每日由買手於魚市場採購、即日送舖的時令游水海產，兼搜羅超過80 款來自世界各地急凍及冰鮮海鮮，如：挪威海捕野生原隻皇帝蟹、日本優質帶子及鮮活鮑魚等，絕對能滿足海鮮愛好者的需求。」現場更有海鮮配搭服務及駐場師傅提供烹飪服務，為大家帶來最鮮活的專業美饌。

主打有機無激素靚肉、引入食街

鮮肉區主打本地飼養、無荷爾蒙添加黑毛豬和每日新鮮屠宰豬肉，另還有清遠走地雞及一系列來自世界各地、有機、無荷爾蒙或激素添加的肉類，包括澳洲黑安格斯120天穀飼養牛、日本鹿兒島和牛、白豚及若雞等，優質而實惠。同場亦準備多款預先配搭好的簡易烹調包，讓大家輕鬆煮出好滋味。若想更省時，可選購Wellcome Fresh 獨家發售一系列來自澳洲的慢煮翻熱食品包和多款日本翻熱食品，又或在首度引入的食街直接將現成美食帶走。Yvonne 續指：「Wellcome Fresh 另一個賣點就是食街，裏面除了有日韓料理、燒味、廣東菜及甜品等，還有第一次和我們合作的店中店Pizza Hut、Urban Bake & Take 烘焙和鯉魚門紹香園本土小食等，很多都是每日現場新鮮製作，顧客可現場即買即食。」

新店支持環保

舊式情懷外，新店同樣着重環保，例如紅色的地板，採用舊玻璃及鏡子製，而麵包店、食街及花店的檯面，則是以回收玻璃瓶製成，就連超市少不了的購物車，都是以回收塑膠製成，可節省1/3製造及運輸過程所消耗的能源。而燈光方面，全店均採用LED燈，既光猛又慳電。讓大家享受購物樂的同時，又可一起支持環保。

慶祝開幕 買滿HK$120送福袋

為慶祝全新開幕，Wellcome Fresh於即日起至本月28日，現場設有幸運輪，顧客凡購物滿HK$120，即可參加抽獎，贏取精美禮物。顧客於今天更可以HK$20購買限定驚喜福袋，帶走價值超過HK$300產品，限額100個，數量有限，售完即止。

Wellcome Fresh

地址：香港西環卑路乍街8號西寶城3/F

營業時間：上午7:30至下午11:00