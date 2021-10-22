父親離世︱賈靜雯一夜長大　離婚學懂與女兒溝通

台灣女星賈靜雯兩年前憑劇集《我們與惡的距離》在台灣金鐘獎奪最佳女主角，近日更憑電影《瀑布》問鼎金馬獎影后，再挑戰演員生涯巔峰。47歲的她經歷不少風浪，她接受訪問時表示，在《瀑布》演單親媽媽要處理孩子成長所遇的問題，片中飾演她女兒的王淨要承擔父母之間的緊張情緒，賈靜雯坦言，自己16歲大女兒「梧桐妹」也有類似情況：「離婚家庭的小孩會比較早熟，像是兩方若有不同意見時，他們也不希望選邊站，會較不想表態，所以我覺得那時候大人的態度滿重要，會影響小孩的發展。我有時候會跟女兒討論她的想法，若她在父親那邊有壓力，我就會用我的角度和她爸爸溝通，而不是把她推過去處理！」

賈靜雯肯定自己能理性處事，能給孩子正面價值觀，並明白在單親家庭的成長，恐會影響到一個人未來發展，所以在跟孩子溝通時，她很注意自己的用詞：「因為言語是很恐怖傷人的東西，她雖然是你的孩子，但她不需要去承受我們這一代的事情，所以就讓她回歸到很單純的童年就好！」

除了跟孩子的關係，賈靜雯談起已離世的父親，感受更深。她回想起20歲出頭時，就經歷了父親在半年內病逝的衝擊。還沒有豐富歷練的她，不僅要安排父親後事，也要孭起家中經濟重擔，加上要安頓家人及顧慮母親心情等：「我自己也是這樣的家庭長大，那一路的波折也是跟家庭一起經歷，但我相信這社會上一定有很多人會面臨這樣忽然的衝擊，這真的是瞬間長大！」