2021聖誕倒數月曆　絕美限定引死人

每年聖誕節前夕，各大品牌都會搶先推出精緻的聖誕倒數月曆。每打開一格都會充滿驚喜，送禮自用都很合適！這次先來看看設計特別的Dior、Lancome和Kiehl's的倒數月曆，這些絕美又實用的月曆到底哪個是你的心水選擇呢？

繁花幻境 聖誕倒數

品牌推出的2021年聖誕倒數月曆，設計概念是一本童話書，由插畫藝術家Alice Shirley設計。創造了一個華麗璀璨的花世界，插畫中呈現了午夜藍色枝葉、金黃色花還有穿梭在花瓣之間的蜂蜜和蝴蝶，非常精緻和值得收藏！另外，隨月曆而推出的，當然少不了品牌限定產品，當中就包含了9款令人着迷的香薰產品、7款品牌經典彩妝、7款護膚產品和今年限定的香薰蠟燭。不透露太多，等你們慢慢拆開，自己尋找驚喜！月曆價格約3千多元，將於10月25日在官網及官方流動應用程式率先發售。

巴黎大街 歡度佳節

打開Lancome的全新聖誕之後，會見一個立體精緻的巴黎鐵塔，讓人彷彿置身於巴黎大街歡度佳節。加上月曆套裝盛載了5款彩妝、1款香水、1款卸妝水以及17款王牌護膚產品。其中包括嫩肌活膚系列的精華和眼霜；極緻完美系列的面霜、眼霜和精華水等，讓人好想全部帶回家。想入手的話，由10月27日起上官網購買任何正價產品再加6百多元便可換購。

藝術家操刀 紐約色彩

今年是Kiehl's成立170周年，所以特別邀請了藝術家Marylou Faure設計今年的「Kiehl's Holiday Land月曆」的包裝，色彩繽紛之餘，童趣感亦十足！而設計靈感來自品牌的紐約總店，插畫上可以見到濃濃聖誕節日氣氛。月曆的24個格子包含了王牌的金盞花修復精華面霜、特效補濕面霜、牛油果眼霜、高效能潤手霜、特效保濕潔面啫喱和護唇膏等。在購物網站selfridges已上架，不到1千大元就可以入手。