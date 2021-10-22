李雲迪傳非首次嫖娼被抓　賠天價違約金冇得翻身？

中國著名鋼琴家李雲迪除因嫖娼而被行政拘留，亦可能被演藝公司追究違約責任。內地媒體盤點他過去的廣告代言，最高酬勞有8位數人民幣，為丹麥國寶級音響，邀李雲迪成為大中華區的首位代言人。近年更獲邀成為廣州城市代言人，官媒上周五（15日）上載宣傳片，如今已被下架。

他自2019年完成最後一次全球巡迴音樂會後，便投入娛圈幕前工作，曾參與《快樂大本營》、《十二道鋒味》、《星星的密室》、《全員加速中》、《跨界喜劇王》、《夢想的聲音》，選秀節目《創造營》亦邀請他擔任成團見證人。

涉黃事件令李雲迪形象嚴重受損，演藝事業大受影響，近年其代言品牌有10多個，包括名錶、汽車、音響等高級品牌，有律師指他恐無法再上綜藝節目，而且面臨合同違約的責任，可能要賠上天價違約金。

早前參與的《披荊斬棘的哥哥》，其有份亮相的集數已全被下架，而官宣Post亦被刪除。

有傳李雲迪私生活一向不檢點，「李雲迪非首次嫖娼被抓」更登上熱搜，閱讀量達2億。內地公安帳戶於影片平台以「李雲迪嫖娼被拘」Hashtag為題，講解明星嫖娼會否通知家人。