友人聲稱遭恐嚇　金宣虎獲事務所力撐：會跟他走到最後

去年憑韓劇《Start Up：我的新創時代》上位的男星金宣虎，本月17日被聲稱是前女友的網民爆他曾強迫對方墮胎，又大爆他是「雙面人」，令他的形象跌至谷底，而聲稱是金宣虎友人的網民B某近日表示會爆料公開事件的真相，但後來又突然「縮沙」。

日前一度盛傳金宣虎與S.A.L.T.事務所的合約已於9月結束，但因為他主演的劇集《海岸村恰恰恰》仍未播畢，所以事務所繼續負責金宣虎的經理人事務至劇終，而B某近日就指金宣虎與事務所在續約的問題上出現分歧，指金宣虎有意離開事務所，結果遭事務所報復，預告會於本月25日爆料公開真相，但昨日又突然指當事人已經解決事件，作為第三者的他亦不想將事情鬧大，而今日又稱收到爆料網的卡片，原本打算於今日將資料發給對方，卻遭到勸誘和恐嚇，並指雖然他決定不會爆料，但強調事件中金宣虎真的有無辜的地方。

不過娛樂記者出身的網紅李振浩昨日在直播中直指B某講大話，指金宣虎與事務所的合約期仍未屆滿，而除了金宣虎之外，事務所亦同樣要承擔違約金，認為事務所根本不可能冒着被追討巨額賠償的風險去對付金宣虎。

而S.A.L.T.事務所今日與韓媒通話時表示：「合約於9月結束的傳聞絕對不是事實，我們一般會在合約期屆滿前3個月開始商討合約事宜，但現在合約期還餘下1年，並不是討論續約的時候。」問到會否與金宣虎續約，事務所就表示：「會跟他走到最後。」