鹿晗公開呻窮！周冬雨平胸硬撼楊丞琳

內地一線女星周冬雨的演技讚彈皆有，相信唯一被外界一致公認的，一定是她的招牌A4平版身材。早前她以黃色晚裝出席活動，被網民狂踩似「禮物盒」外，又指她「細路扮大人」，其猶如小童的身材，根本駕馭不到這襲晚裝，把身材的缺點表露無遺。昨晚（21日）她和台灣女星楊丞琳及內地男星鹿晗等在上海出席品牌活動，她明顯吸取教訓，今次以Deep V高衩晚裝上陣。

雖然周冬雨繼續以招牌平胸示人，但胸口間的薄紗設計，帶來若隱若現的效果，反而更吸睛，加上拍照時不斷騷腿露背，加上香肩及鎖骨，增添不少魅力。大批網民力讚她這個造型，說要給滿分外，更笑言她終於「足秤」變大人，並佩服她繼續無添加，未有升Cup加墊做手腳，更有網民懷疑她真空上陣，連內衣都不用穿！

另外，早前鹿晗所屬的公司在招股書中，披露鹿晗在過去四年帶來的收益有下減，前晚他現身活動時，被主持問到見到現場的珠寶展廳有何感想時，他即十分坦白的說：「整個展廳特別華麗，想把所有東西都帶走，雖然不大可能，哈哈！」即被網友笑他「呻窮」！另外，自言正忙着拍綜藝節目及籌備新專輯的他，笑言近來和男星鄧超一起打籃球，但他自知身高關係，所以只負責傳球。