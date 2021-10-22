【職人道】建造業難捱 不怕苦總有出頭天

樓價租金高企、市民「上車」困難，造成不少社會矛盾，增加房屋供應，會是一個解決方法嗎？今集「奉獻力量」特約《職人道》訪問的建築公司老闆兼物料測量師梁浩球（Raymond）指出，假設地價每呎$10,000、建築費每呎$5,000，這兩項加起來的每呎成本已$15,000，加上建材成本及人工不斷上升，發展商又要賺錢，除非地價降低，否則樓價應不會大幅下調。

他認為80至90年代是建築業的黃金時期，當時畀一成首期便可以上會，很多人可以買10間屋，買完一間後，三個月後又加按，接着再買另一間，如是者一年可能買五六間，炒風熾熱，單位價值可以一年升一倍。從事這行二十多年的Raymond，覺得現在小業主的收樓要求較以往高很多，在一個只有300呎的單位，竟然可貼上300張貼紙，連丁點漆面上的掃痕都不能接受，往往因很小的問題便藉機不付錢，笑指生意難做，個個都詹濟南上身。

Raymond直言，建造業雖然很辛苦，但確是可帶來穩定收入，「爸爸以前同我講，讀書唔叻唔緊要，最緊要唔好偷懶、唔怕辛苦」，他現在亦同樣勉勵年青人。能夠起間屋出來，讓人們可在這個地方安居樂業，令社會有些茅盾得到解決，這正是Raymond的最大滿足感及動力來源。