全新西餐廳　菜式超豐富

歐洲菜系如德、法、意、西班牙等，在本地都有專門的餐廳，香港亦有自家派式的港式西餐，西餐廳提供的菜式通常都較多元化，無論沙律、前菜、主菜、牛扒、意粉、甜品，甚至雞尾酒等統統都有，新開的西餐廳的菜式配搭富創意，滿足香港人愛揀愛嘗鮮的心理。

創新風味

香港人口味多變，喜歡接受新事物，尖沙咀新開的Dab-pa Artisan，選用各地食材和不同的烹飪風格，打造創意的新口味西餐，中西合璧的酸菜加拿大鱸魚，酸菜、乾葱、薑來煮魚肉，配上辣椒、蘑菇和蘆筍泡沫，味道新穎。吃過中菜的士多啤梨骨，變成士多啤梨美國牛肋骨配芥末籽醬又如何？啖啖肉又酸甜開胃。另外還有松露黃金虎蝦和煙熏挪威三文魚等創意菜式。甜品方面，用烤杏仁配馬斯卡彭芝士慕絲，淋上覆盆子啫喱、士多啤梨和玫瑰花瓣，客人可用花妝掃掃盆子粉，再噴點香橙香草玫瑰味香水，女士可幫甜品扮靚靚。

意粉配茶香雞尾酒

每間西餐廳，主食方面都會有意大利粉提供，通常食材都是蝦、蜆和蔬菜配不同醬汁，來旺角Dark Leaf Cafe & Lounge，就有大量升級版意粉揀，選用美國龍蝦和日本明太子製作招牌的龍蝦明太子意粉，造型立體搶眼。另外還有海鮮明太子意粉、香煎鱸魚意粉等。其他還有香煎澳洲M4和牛配黑松露醬薯條和其他菜式，適合和對方分享。餐廳特別以各款茗茶浸泡烈酒，再調配出茶香雞尾酒，無論是正山小種、洋甘菊、日本煎茶、伯爵茶和普洱等口味都有，飯後來一杯茶酒結合的雞尾酒，消滯清爽。

賞景歎菜

除了美味的菜式，環境亦是另一個吸引的要素，九龍東如心酒店將原本健身室位置改裝成餐廳twist，客人可遠望維港和獅子山，在如此視野下，品嘗新設計的菜式，相當開胃。重口味的哥根蘇拿芝士烤金沙骨黑醋汁，肉香和藍芝士的氣息配合得剛好。加了玫瑰露的香蒜玫瑰露五意蜆肉意粉，提升了蜆肉鮮味。搶眼的金湯蟹肉瑤柱意大利雲吞，令人食欲大增。另外還有迷你素牛肉漢堡、杧果千島龍蝦三文治、竹炭包松露玉子燒、阿拉斯加蟹肉鍋巴、鴨肝醬藍莓熱香餅、香蕉薄餅椰絲卷等輕食，下午茶時再來一杯特調飲品，輕鬆寫意。

性價比高特色菜

元朗近年有「隱世美食之都」美譽，進駐了不少餐飲新店，中西日兼而有之，好似早前就有一間歐陸風西餐廳Couple's Kitchen開業，以墨綠金為主色調裝潢設計出舒適寫意氛圍的用餐空間。餐廳由中環五星級西餐廳大廚主理，供應多國菜及英式下午茶等，推介招牌西班牙炒飯、意式鹽焗原條海鱸魚、焗原隻去骨非洲雞等，還有性價比高的浪費英式二人下午茶；餐廳更採用含豐富礦物質的活性氫還原水，可安心飲用又更健康。作為「IGable 打卡」的西式餐廳，特意設計逾20款「打卡特飲」（Signature Drinks），每杯都各具心思，賣相精緻，相信能為大家踢走悶鬱心情。此外，新店由即日至10月31日推出一系列開業優惠，包括全單85折優惠、享用英式二人下午茶免費自選升級Signature Drinks等。

日式Fusion輕食

全於荃灣南豐紗廠、佔地達2千平方呎的全新親子主題餐廳The Big Things Party，主打有營美食（Healthy Comfort Food），以中西烹調技巧和食物配搭，炮製出蘊含豐富優質蛋白質及複合式碳水化合物和健康脂肪，以及搭配不同顏色蔬果的營養菜式；如味噌三文魚六野菜便當、無激素丹麥雞肉鮮番茄稻庭烏冬、三文魚籽明太子忌廉烏冬、豚肉大阪燒、超人氣厚切吉列玉子三文治等，還有多款特色甜品，好似選用本地種植的香水檸檬炮製的柚子檸檬撻、夢幻粉紅色澤的柚子白朱古力慕斯蛋糕等；討盡大人定小朋友歡心，更勢必攻陷一眾愛萌愛夢幻的絲打芳心。

滋味海鮮

歐洲人喜歡多樣化的海鮮菜式，除了凍海鮮盤，還有多款的烹調方法，即將在11月於中環登場的西餐廳Percy's，主打優質海鮮菜式。菜式會選用多點本地時令海鮮和其他食材，生鮮吧供應時令生蠔和香檳，預計其他還有用風乾、烤焗等方式炮製的新海鮮菜式。再加上威士忌、清酒、葡萄酒和雞尾酒等來配襯，海鮮迷要拭目以待。

鹹甜窩夫

新開的餐廳，菜式美味和多元化外，如果有主打的招牌系列，容易喚起食客的注意。將軍澳開設的Griddy's除有鵝肝配紅酒蘋果、香煎比目魚等傳統西餐，還有一系列鹹甜的窩夫選擇。招牌的油酥鴨窩夫，以法式慢煮鴨腿配火箭菜、無花果和蜜糖紅菜頭醬，分量十足。另外還有蟹逅窩夫、牛皇窩夫漢堡和炸雞窩夫等選擇。甜食則有香蕉窩夫和意大利芝士蛋糕窩夫等，配各式雞尾酒，感覺都幾寫意。新張期內，每日都有不同的優惠，想幫襯就要留意了。