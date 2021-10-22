「朱豔強」最後一個騷　抽盡ANSONBEAN Jeffrey水

DJ少爺占昨晚（21日）以「朱豔強」造型開棟篤笑，請來三位人氣男神ANSONBEAN、趙祥誠（折骨Ben）、魏浚笙（Jeffrey）扮演其「前度」做嘉賓，少爺占奉旨攬勻三位男神，唯一女嘉賓就有堪輿學家七仙羽。捧場睇騷的就有、DJ小儀、楊張新悦與朱薰等。

少爺占提到朱艷強闊別7年再開騷，是因為事業愛情兩失意而收埋自己，他借楊洛婷早前爆被逼整容一事，講笑說：「Tim老婆叫我去整容打針豐唇，其實好性感，可以裝塵。」他表示好掛念日本，指《大叔的愛》的香港版演員靚仔過日本版，並問現場觀眾是否想睇黃德斌拍內褲廣告，然後自問自答說：「梗係唔贊成，我唔會畀佢着。」

台上他大玩現時Hit爆的《魷魚遊戲》「123木頭人」遊戲，銀幕上出現炎明熹照片，十分搞笑，此時ANSONBEAN出場，少爺占對20歲的ANSONBEAN極度興奮，並排坐時雙腳放在ANSONBEAN大脾，又要求對方除褸及除背心，ANSONBEAN即場脫下黑色背心，點知裏面仲有件白背心，ANSONBEAN就要少爺占跟他做動作，突然使出一招後空翻，少爺占表現無能為力。

之後輪到Ben帶着羽毛球拍出場跟少爺占打羽毛球，Ben表演折骨舞，技驚四座。問Ben有否同人講過一生一世？Ben透露試過用打字講，被少爺占大讚好Sweet。輪到與Jeffrey演出一段HeHe動人故事，Jeffrey公主抱少爺占，又坐在道具床邊大唱冧歌，少爺占則愈坐愈埋，不過最後被Jeffrey一句：「我可以做你最後一個，但唔係我唯一一個。」令「朱豔強」再度失戀。另外，七仙羽因為太長氣，被少爺占截停，不過七師傅兌現承諾，現場送出她的人形攬枕給觀眾。

之後少爺占脫去上衫，半裸與四位男Dancer又唱又跳掀起全晚的高潮，他表示好大機會這個是「朱豔強」最後一次舞台演出，借現時的移民潮說：「我都想走，又驚喺英國搵唔到工，見有啲人裸辭死喺街頭。」

少爺占騷後受訪表示，7年前後好多事情都改變，他也變了爸爸。原本他只想找一個細場演出，並在社交平台公布消息，又沒有做任何宣傳，故能夠開三場，感到好驚訝。他續說2019年組合「艾粒」開完紅館騷後，自己感到好迷失，疫情亦令他好迷茫。問到「朱豔強」身份的演出是否最後一次？他說：「純粹數字上迷失，上次做30幾歲，7年後今次40幾，如果再過7年搞就50幾，所以要暫別呢個身份，呢3場係最後演出。」他透露因為明年是艾粒20周年，希望做個大project。雖然暫別「朱豔強」，但希望與三位人氣男神再合作，覺得他們好搞笑，他說：「佢哋全部好似好驚我，如果我早生，我真係生得佢哋出，生到Jeffrey BB就發達啦，同佢交流咗段時間，佢眼神電死人，連我呢啲佬都電死。」

Jeffrey在台上一手抱起少爺占，他表示好輕、無難度，但第一次現場唱歌就驚到震晒，自評表演50分，覺得自己已盡力，但未敢做歌手，不過就想試做舞台劇，他並多謝少爺占給予機會及遷就他的Key，令他唱得舒服。另外，提到《膠戰S2》自己表現「儍儍哋」，他表示自己已盡力，但對手太強，尤其肥仔跑步好快，令他始料不及。