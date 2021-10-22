無綫節目巡禮︱劉穎鏇玲瓏浮凸晒巨胸　馮盈盈「保溫」錫紙搶Fo

無綫今日（22日）於將軍澳電視城舉行《無綫節目巡禮2022》，今年特別加插紅地氈環節，讓一眾女星爭妍鬥麗，無懼天氣轉涼，齊齊以性感打扮上陣！出席藝人包括有汪明荃、馮盈盈、劉佩玥、劉穎鏇、陳自瑤、朱晨麗、應屆三甲港姐宋宛穎、梁凱晴及邵初、最上鏡小姐楊培琳、陳庭欣、鄺潔楹、馬國明、湯洛雯、江嘉敏、陳山聰、黃智雯等，當中以朱晨麗最性感，玩「中門大開」，身穿Deep V、V到落肚臍的晚裝，心口中間雖然有層薄紗，但卻春光乍洩，「波邊」盡現！至於劉穎鏇也不弱，，身穿Bling Bling貼身長裙的她，顯得玲瓏浮凸，更出「蠱惑」腰間開窿晒蛇腰兼開大叉騷長腿，非常火辣！

花旦譚凱琪則玩「女神裝」露腰又晒肩，雖冇事業線睇，但勝在白膚白滑，一樣省鏡！而高海寧貫徹一向穩陣作風，今次玩大露背，以其高衩裙更令其逆天長腿，艷壓全場。至於馮盈盈有別於以往出席大騷例行性感的作風，她以銀色晚裝由頸包到落腳，十足着住「保溫錫紙」一樣！講到今次密實上陣，盈盈聞言「投降」︰「我唔敢同朱朱（朱晨麗）較量！」而朱晨麗亦惺惺相惜，力讚對方有騷吸睛長腿。

朱晨麗表示因為已有兩年沒有出席節目巡禮，故今次悉心打扮︰「隆重啲，希望啲客可以揀多啲TVB嘅藝人合作，所以會多啲Sell自己。」惟提起之後推出的新劇，她和馮盈盈都冇份參與，朱晨麗坦言未知之後的工作安排。有傳她被Foul出新劇《巾幗梟雄4》，她即顯得避忌，更落閘指之前已回應過。

另外，馮盈盈就表示有好多工作都未落實：「有啲開緊嘅劇，公司都冇寫喺個List度，之後都有好多嘢拍。（冇劇拍轉拍綜藝？）咩類型嘅節目都歡迎，有工作就會做。」