765LT Spider開篷超跑　2.8秒破百

唔計電動車和混能車，今時今日擁有0~100km/h少於3秒驚人加速力的街道版開篷超跑不多，十隻手指數得晒。其中英倫超跑品牌McLaren，兩年前推出0~100km/h只需2.9秒的720S Spider，最近更再下一成，推出0~100km/h僅2.8秒搞掂的765LT Spider，以0.1秒之差，成為該品牌史上加速力最快的開篷超跑王。

765LT Spider這輛McLaren新進開篷加速王，全球限量765輛，早前並以香港作為亞洲巡迴展出的首站，而抵港展出的一輛，擁有一身Lime Green車色，清新Sharp醒之極。不止0~100km/h加速只需2.8秒，完成0~200km/h也只不過是7.2秒的事，加速力驚人。這跟其動力性能、超輕量化及空氣動力學設計有關。動力核心搭載代號M840T的4.0L V8雙渦輪增壓引擎，最大馬力及扭力達765ps及800Nm。波箱傳動齒輪經改進，檔內加速比720S Spider快上15%。同時受惠於採用開篷專屬的Monocage II-S碳纖車體結構和一體式RHT電摺碳纖硬頂，整備車重僅1,388kg，比720S Spider輕80kg，成就1.81kg/ps出色的重量馬力比。還有就是配備了沿自765LT Coupe的先進碳纖維應用技術，更大的前下擾流、主動式尾翼及尾導風板等，不同是其主動式尾翼經重新調校，可因應頂篷開關變換角度，實現出眾空氣動力表現，所產生的下壓力比720S Spider還要大25%。

規格表

車型：雙門雙座位開篷跑車

引擎：V8雙渦輪增壓

容積：3,994c.c.

最大馬力：765ps/7,500rpm

最大扭力：800Nm/5,500rpm

驅動：中置縱向引擎、後輪驅動

傳動：七前速SSG雙離合器

極速：330km/h

0~100km/h：2.8秒

車身體積：4,600×2,161×1,193mm（長×闊×高）