陳法拉前夫再婚！薛世恒低調迎娶女友　否認奉子成婚

藝人陳法拉與前夫薛世恒（Daniel）於2013年離婚，之後法拉與法籍丈夫再婚並誕下女兒，過着幸福生活，而薛世恒之前9月公開戀情，於雪地與女友Cherie「放閃」並指求婚成功，原來二人今日（22日）秘密舉行婚禮，相當低調。

Daniel與女友Cherie於半島酒店舉行簡單而隆重的婚禮，兩人在雙方父母、親友見證下註冊簽字，一對新人既興奮又感動。由於疫情關係，只有50位親友參與婚禮，包括雙方家長及親友，Daniel的弟弟薛嘉麟、弟婦諸葛紫岐，好友黃祥興夫婦等出席。

跟足中國傳統習俗

一對新人今早（22日）穿上中式馬褂、裙褂，跟足中國傳統習俗接新娘和向長輩斟茶，之後再換上西式禮服和婚紗，在酒店露天花園舉行註冊及婚禮儀式，現場以鮮花搭建了一個小庭園，充滿浪漫氣氛。一對新人均是基督徒，於牧師引領下宣讀誓詞及交換戒指，過程中他們十分緊張，終抱得美人歸的Daniel，深情地對太太說︰「我愛你！」

一對新人先後發言，並多謝雙方父母，Daniel更對父母說︰「多謝爸爸、媽媽，佢哋同我講好多次，大個仔啦，真係一個轉變，因為我細個時好曳，睇番轉頭係令爸爸媽媽好擔心又激氣，到今日我都仲係小朋友，令佢哋擔心同激氣，但我搵到一個令你哋放心嘅太太，佢好細心，一定會好好照顧我。」談到太太Cherie，Daniel表示跟太太拍拖幾年，因為大家有共同信仰，故十分投契，盛讚對方說︰「Cherie在我心目中係一個完美嘅女仔，仲要乘多100倍，佢係一個好溫柔，好好嘅女仔，配合我啲古怪性格嘅人。」

Daniel透露用了很短時間來籌備婚禮，他笑言大家不要誤會兩人是奉子成婚，至於婚後兩人有否生B大計，Daniel說︰「自己同太太都好喜歡小朋友，一切隨緣！」